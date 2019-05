Politoloog: Keskerakonna jaoks kordus riigikogu valimistel juhtunu

Reformierakonnast ja Sotsiaaldemokraatlikust Erakonnast (SDE) valitud saadikute hinnangul andsid europarlamendi valimised tugeva signaali Keskerakonna juhitud valitsusele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma julgen arvata, et ka Yana Toomi valijad nägid teda kui siiski protestihäält Keskerakonna sees hetkel istuva valitsuse vastu," sõnas Euroopa Parlamenti pääsenud SDE liige Sven Mikser.

"Oli neid, kes väljendasid rahulolematust Eestis toimuvaga. Aga samas, see ikkagi käis käsikäes, ma arvan, sellega, millisena tegelikult tahetakse näha Euroopat tulevikus ja ka Eesti nägu Euroopas," rääkis europarlamenti valitud reformierakondlane Urmas Paet.

Politoloog Tõnis Leht ütles, et Keskerakonna tulemus oli kehvapoolne, kuid mitte katastroof, sest mandaadita nad ei jäänud. Samas kordus riigikogu valimiste ajal juhtunu, et Keskerakonna valijad, eriti Ida-Virumaal ei tulnud valima.

"Võib-olla ka liikusid mõne teise erakonna taha rohkem. See on kindlasti murekoht ja seal on selline potentsiaal, et sisepinged Keskerakonnas venekeelsete juhtfiguuride ja Jüri Ratase ümber oleva tuumiku vahel võib süveneda," selgitas Leht.

Yana Toom vaatas Keskerakonna häältesaaki, mis oli väiksem kui eelmistel europarlamendi valimistel, ja ütles, et läks nagu läks, sest Keskerakonna reiting on languses.

Toomi hinnangul võis olla valimistulemuse põhjus osaliselt valitsusliit Eesti Konservatiivse Rahvaerakonnaga (EKRE). Vastates küsimusele, kas ja millise järelduse peaks Keskerakond valimistulemustest tegema, ütles Toom: "Ei tohi erakonda lõhkuda. See on esimene järeldus."

Peaminister Jüri Ratas ütles Keskerakonna valimistulemust kommenteerides, et inimesed tahtsid valimistest puhata.

"Üks järeldus on see, et kui kaks kuud ja kolm nädalat tagasi riigikogu valimised toimusid, siis tuleb täiesti aru saada, et Eesti elanikud tahtsid puhkust valimistest ja poliitikutest," märkis ta.

EKRE poliitik Jaak Madison, kes valiti europarlamenti, ütles, et siseriiklikult vajaks valimistulemused sügavat analüüsi.

"Muret teeb kõige rohkem see, et paljud valijad hääletavad isikute, teatud persoonide poolt, kes lihtsalt on sümpaatsed, mitte nende maailmavaate või seisukohtade pärast, mida nad jagavad oma koduerakonnaga, kui me räägime oma sotsiaaldemokraatidest," rääkis Madison.

Esialgu Brexitit ootama jäetud isamaalane Riho Terras ütles, et läks väga hästi.