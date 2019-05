ERR Brüsselis: Euroopa valimistel torkab silma roheliste edu

"Aktuaalne kaamera" küsis Ehandilt, kuidas on Euroopas valimistele reageeritud. Ehandi sõnul tuuakse esmalt välja see, et üle pika aja valimisaktiivsus tõusis.

"See tähendab, et inimestele läheb korda ja nad hoolivad ja nad tahtsid oma sõna kaasa öelda," märkis ajakirjanik.

Teine silmatorkav asi on roheliste edu. "Ja see ei ole üksnes see, et nad said väga hea tulemuse, aga ka see, et nad on suutnud oma teemapüstitustega jõuda ka teiste parteide jutupunktidesse. Kas või eile õhtul, kui parteide esikandidaadid tulid jagama oma kommentaare, siis pea kõikidel oli esimeses-teises lauses kohe juttu kliimasoojenemisest ja sellevastasest võitlusest. Ilmselt selles tulevases võimuliidus ja tulevase komisjoni jaoks kliimamuutustega seonduv on vast mõnevõrra tähtsam kui senise komisjoni ja senise parlamendi jaoks," selgitas Ehand.

Samuti arutatakse selle üle, kes lõpuks moodustab võimuliidu ja kellest saavad Euroopa Liidu institutsioonide juhid. "Juba homme on siin taas koos Euroopa Liidu riigijuhid ja hakataksegi arutama, kes võiks olla komisjoni presidendi kandidaat," lisas Ehand.