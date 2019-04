Lõuna-Eesti omavalitsused toetavad Tartut Euroopa kultuuripealinna püüdlustes

Tartu linna võimalused pürgida Euroopa 2024. aasta kultuuripealinnaks said esmaspäeva hommikul tõuke, kui kõik Lõuna-Eesti omavalitused ühendasid ametlikult jõud Tartu aitamiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Suure-Munamäe torni tipus sõlmitud hea tahte leping näeb ette, et kui Tartu saab Euroopa kultuuripealinna tiitli, peavad 19 Lõuna-Eesti omavalitsust projekti panustama 1,5 miljoni euro ja erinevate kultuurisündmustega.

Tartu kultuuripealinna projekti kogu lähiaastate eelarve on 24 miljonit eurot, millest 10 on lubanud anda riik.

Tartu kultuuripealinna projektijuht Erni Kask ütles, et suuremat koostööd enne tiitli välja kuulutamist ei ole.

"Meil ei ole selles mõttes mõtet jagada laskmata karunahka, me peame ära ootama augusti lõpu ja rahvusvahelise žürii otsuse ja siis me saame hakata rääkima sisulisest koostööst, aga tugev ettevalmistus on tehtud," ütles Kask.

Ta lisas, et Tartu kanditatuuri tugev külg on omavalitsuste igakülgne tugi, mis on valmistanud probleeme nende konkurendile Narvale.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul on leppes rõhku pandud turistide teenindamisele.

"Kui välisturist tuleb Lõuna-Eestisse, ta tuleb Tartusse ja ta kindlasti Tartust liigub ka edasi. Selleks peavad olema programmid sellised ja nõnda kokku pandud, et tõepoolest nad täiendavad üksteist," selgitas Klaas.

Ta lisas, et varem ei ole Lõuna-Eestis nii mastaapset koostööprojekti olnud.

Narva kandidatuur sedavõrd sujuvalt läinud ei ole. Narva linnavolikogu kärpis möödunud aasta lõpus oma kultuuripealinna taotluse koostamise eelarvet 210 000 euro pealt 75 000 peale, pärast mida taotluse hanke võitnud partnerid keeldusid piirilinnaga koostööd jätkamast.

Üle-eelmisel nädalal tuli ilmsiks, et Narva kultuuripealinna taotluse koostamist hakkab juhtima värskelt ametisse saanud Narva linnapea Aleksei Jevgrafov.