Vene IT-valdkonna spetsialistide hulgas kasvab Eesti e-residentide arv. Järjest enam on neid, kes kasutavad võimalust asutada oma idufirma just Eestis.

Konstantin Solovjov oli üks esimestest vene IT-spetsialistidest, kes selle sai, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kui me alustasime 2015. aastal, ei olnud veel midagi. See ei olnud eriti kerge. Meid aga aitasid palju meie kolleegid Enterprise Estoniast. Nüüd ma maksan tänuvõlga vähehaaval tagasi ja aitan kõigil teistel e-residentidel selle programmiga liituda," selgitas ta.

Mitte ainult idufirmad ei tunne huvi e-residentsuse vastu. Palju on ka üksikisikuid.

"Ma ütleksin, et Venemaa puhul on mõlematega tegemist, võib-olla isegi rohkem töötajatega. Numbrid on näidanud, et kuigi eelmisel aastal oli 56 ettevõtet, kes tahtsid siis startup-staatust, et tulla Eestisse startup'ina, ja 46 said, siis tegelikult töötajaid oli veel rohkem. Ma ei mäleta täpselt numbreid, aga see oli ikkagi ligi saja ringis juba eelmine aasta või kahe aasta peale kokku tulnud töötajaid, üksi," rääkis Startup Visa projektijuht Merilin Lukk.

Mida siis loodavad tulevased e-residendid?

"Euroopa firmadel on oma, ütleme nii, ärikultuur. Nende jaoks on usaldusväärsem firma, mis asub Euroopa Liidus. Et arve neile esitab firma, mis paikneb näiteks Eestis," ütles FineDataApp.com projekti kaasasutaja Svetlana Bušilenkova.

Selleks, et arve esitada, on aga vaja kontot Eesti pangas, ja tihti ongi just sellega seotud e-residentide probleemid.

"Pangandus on kindlasti üks teema, millega me peame päevast päeva tegelema. Aga tegelikult e-residentsus teeb vähemalt startup'idele - kas või nende investeeringutele kaasamine välismaalt või lepingute sõlmimine - see teeb nende elu tegelikult lihtsamaks," lausus Lukk.