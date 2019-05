Päästjate ametiühing: valitsus on meid petnud

Eesti päästeala töötajate ametiühing teatas, et on pettunud valitsuse otsuses mitte tõsta päästjate palku. Ametiühingu hinnangul võib see kaasa tuua töölt lahkumiste laine.

Ametiühingu teatel tundub päästjatele, et valitsus on neid petnud. "Kuigi päästjatele on korduvalt lubatud, et peatselt saab nende töö vääriliselt tasustatud, teatas peaminister Jüri Ratas 29.05.2019. aastal riigikogus, et päästjate palku ei ole võimalik tõsta. Seda hoolimata varem antud – ja koalitsioonileppessegi jõudnud! - lubadusest tõsta päästja palk Eesti keskmise tasemele. Eelneva foonil tundub päästjatele, et neid on lihtlabaselt petetud," seisab avalduses.

"Valitsuse otsus on nullimas kogu päästjate nn "enneolematult suurt" palgatõusu, ning võib kaasa tuua uue töölt lahkumiste laine. Eesti rahvale tähendaks see paratamatult turvalisuse langust, mille lõpptulemust on täna raske ennustada," lisas ühing.

Ametiühing märgib avalduses, et lubadused on täitmiseks. "Päästjad oma lubadusi täidavad: me töötame pühendunult ja südamega, mille tõestuseks on päästeameti ülikõrge usaldusreiting. Lähtudes eeltoodust, ootavad päästjad võimuesindajatelt otsustavat tegutsemist ja olukorrale selge lahenduse pakkumist. Vajadusel alustatakse aktsioonidega päästjate palgatõusu toetuseks."