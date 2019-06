Kõlvart rääkis, et lisaks Laagna teele soovib võttemeeskond sulgeda ka Pärnu maantee, Liivalaia tänava, Sakala tänava, Roosikrantsi tänava, Hariduse tänava, Tõnismäe tänava, Tatari tänava, Luha tänava, Vineeri tänava, Tatari ja Sakala ristmiku, Vana-Lõuna tänava ning Tehnika ja Koidu ristmiku.

Laagna tee puhul on Kõlvarti sõnul avaldatud soovi ajutiselt sulgeda ka sildasid. "Kujutage endale ette, et peamine maantee on kinni ja kõik võimalikud alternatiivsed teed pannakse samuti ajutiselt kinni. Seda me saime teada kaks päeva tagasi," sõnas Kõlvart.

"Linn ei saa niimoodi otsustada, et me paneme tähtsad tänavad ja teed kinni ja ei tee selleks vajalikku analüüsi. Ka nende lisasoovide puhul tuleb see analüüs teha. Mulle tundub, et meile läbirääkimisteks palju aega ei ole jäänud. Tõsi, meile tundus, et me oleme vahepeal jõudnud juba nii kaugele, et tulla välja mingi otsusega, aga kuna tuli nii palju lisainformatsiooni, siis me peame tegema analüüsi. Me tuleme välja enda otsusega ja see saab olema ka lõplik otsus," rääkis linnapea.

Kõlvart selgitas, et linnavalitsuse kohustus on selgitada välja, millised võivad olla filmivõtete potentsiaalsed riskid. "Vaatamata sellele, et see linna ja linlaste jaoks on väga pingeline ja raske projekt, me jätkuvalt püüdsime seda läbi analüüsida ja leida võimalusi, et seda projekti oleks võimalik Tallinnas teostada," lausus Kõlvart.

Kõlvarti sõnul peab järgmise nädala alguseks olemas olema konkreetne otsuse ettepanek.

Rüütelmaa: tehnilisi küsimusi on väga palju

Tallinna transpordiameti liikluskorralduse osakonna juhataja Talvo Rüütelmaa ütles, et Laagna teel toimuvateks filmivõteteks veel luba antud ei ole.

Rüütelmaa, kes linnavalitsuse poolt neljapäeval filmi võttemeeskonna esindajatega kohtus, ütles, et koosolekul arutati tehnilisi küsimusi, mille arutamine veel jätkub, ent järgmist kohtumist veel kokku ei lepitud.

"Lõplikku lahendust hetkeks ei ole, töö jätkub. Tehnilisi küsimusi on väga-väga palju," ütles Rüütelmaa ERR-ile.

"Meie vaatame läbi esitatud taotlust nii nagu ta esitatud on ja see taotluse läbi vaatamine lõpeb mingisuguse otsustusega, aga tänaseks seda otsustust ei ole. Me jätkame selle läbi vaatamist, analüüsimist. Juhul kui antakse luba, siis peab olema see põhjendatud ja juhul kui keeldutakse loa andmisest, siis peab see samuti olema põhjendatud. Aga täna ei ole selgust, kas see on võimalik," selgitas Rüütelmaa.

Rüütelmaa sõnul ei arutatud koosolekul Allfilmi avalikusele tehtud teadet justkui oleks linnavalitsusega kokkulepe olemas. "Sellel koosolekul me sellega ei tegelenud," sõnas Rüütelmaa.

Allfilm andis neljapäeval Facebooki vahendusel teada, et Tallinna linn jõudis lavastaja Christopher Nolani meeskonnaga Laagna tee filmivõteteks kasutamise osas kokkuleppele. Peagi reageeris sellele Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes saatis välja pressiteate, milles lausus, et Allfilmi teated on ennatlikud ja kokkulepet filmitegijatega veel pole.