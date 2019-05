Teised EKRE ministrid välisreisidest hoiduda ei kavatse

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ütles hiljuti, et tal on plaanis reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerida väliskülastused teistele.

Rahandusminister reisimisest hoiduda ei kavatse

Rahandusminister Martin Helme ütles, et iga minister on vaba otsustama, kuidas oma valdkonnas tööd korraldada.

"Kert Kingo on teinud otsuse viia ennast esmajoones hästi kurssi ministeeriumi laual olevate teemadega ning alles seejärel otsustada, millised on prioriteedid. Ma toetan teda selles otsuses. Mul on täielik kindlus selles osas, et Kert saab suurepäraselt aru enda rolli olulisusest Eesti ettevõtete ja majanduse jaoks ning suudab ministrirolli hästi täita," sõnas Helme ERR-ile.

Küsimusele, kas ka Helme kavatseb ministritöös sarnast liini ajada, et võimalikult vähe oma töökohustuste tõttu Eestist välja reisida, vastas ta eitavalt.

Rahvusvaheliste kohtumiste töökeelena kasutab Helme nii eesti kui ka inglise keelt.

"Hiljutisel Euroopa majandus- ja rahandusministrite kohtumisel Brüsselis rääkisin kogu ametliku kohtumiste aja eesti keeles, mis on minu arvates igati õigustatud ja korrektne ka protokolli mõttes. Loomulikult räägin ma ametlike kohtumiste vahelisel ajal kolleegidega inglise keeles, sest meiesuguse väikeriigi jaoks on oluline luua ja hoida häid suhteid rahvusvahelisel tasandil," selgitas Helme.

Helme ütles, et valdab eesti, inglise, vene, soome keelt.

Ka keskkonnaminister kasutab töökeelena eesti keelt

Keskkonnaminister Rene Kokk ütles ERR-ile, et temal välisreisidest hoidumise plaani ei ole. "Ma olen valmis osalema ministri taset vajavatel riigiväliselt töökohtumistel, kuid pean väga oluliseks valdkondlike teemadega töötamist Eestis," lausus Kokk.

Koka sõnul on ta koolis õppinud saksa- ja vene keelt, ent mõistab ka inglise keelt.

"Ma olen koolis õppinud saksa- ja vene keelt, elukool on õpetanud inglise keelt," ütles ta.

Rahvusvahelistel kohtumistel kavatseb ta sarnaselt minister Kingole rääkida eesti keeles.

"Meie riiklike seisukohtade väljendamiseks pean vajalikuks kasutada emakeelt ja ametlike välisuhtluste puhul kasutan professionaalseid tõlke," lausus Kokk.

Kert Kingo hoiakut välisreiside osas kommenteeris Kokk järgmiselt. "Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister teeb oma tööplaani ministeeriumi spetsialistidega, kellel on pikaajaline valdkondlik kogemus. Ma olen kindel, et minister teeb koostöös oma inimestega õiged valikud, millistel kohtumistel on vajalik osaleda."

Maaeluminister on käinud juba kahel tööreisil

Maaeluministeeriumist öeldi ERR-ile, et mis puutub väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri välisreisidel käimist, siis iga minister otsustab oma töökorralduse üle ise.

"Mart Järvik on oma lühikese ministriks olemise aja jooksul käinud tööreisidel Belgias ja Hiinas, järgmisel nädalal on lähetus Rumeeniasse," ütles avalike suhete osakonna nõunik Indrek Hirs.

Mart Järviku elulookirjeldusest ministeeriumi kodulehel selguv, et ta valdab eesti, inglise, vene ja soome keelt.

Siseminister keeldus ERR-ile vastamast

ERR saatis välissuhtluse ja töökeelte kasutamise kohta ka siseminister Mart Helmele, aga siseministri kommunikatsiooninõunik Erki Helemäe sõnul ei soovinud Mart Helme nendele vastata. Küsimusele, miks Helme vastamisest keeldus, vastas Helemäe, et seda Helme ei põhjendanud.

Möödunud nädalal kinnitas Kert Kingo Postimehele, et plaanib ministrina reisida võimalikult vähe. "Mul on plaanis reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerin väliskülastused teistele," ütles Kingo.

Seni ei ole Kingo oma otsust reisimisest hoiduda põhjendanud. ERR on saatnud Kingole omapoolsed küsimused.

Samuti lubas Kingo, et on otsustanud kohtumistel suhelda vaid eesti keeles.