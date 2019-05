Eestit esindab IT-ministrite G20 tippkohtumisel Kingo asemel peaminister

7. juunil toimub Tokyos G20 tippkohtumisel kohtumine riikide IT-ministritele, kuhu on kutse saanud ka Eesti. IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo (EKRE) aga on loobunud kohtumisele minemast, tema asemel esindab Eestit hoopis peaminister Jüri Ratas (KE).

Eestist sai kutse osaleda G20 tippkohtumise raames IT-ministrite kohtumisel Kert Kingo, et tutvustada seal Eesti IT edulugu. Kingo aga loobus Tokyosse sõitmisest.

Minister Kingo kommenteeris ERR-ile, et see kutse ei ole nimeline, mistõttu võib sinna ka mõni teine minister minna, aga praegu pole veel otsustatud, kas ja kes Eestist sinna üldse läheb.

"See kutse ei ole otseselt minule adresseeritud, see on mõeldud Eesti esindajale. Alles vaadatakse, kes sinna võiks minna," kommenteeris Kingo. "Eesti ei ole seal liigegi üldse ja me ei ole seal otseliselt osalised."

Kingo ei osanud ka kommenteerida, kas võimalikku osalejat otsitakse ministri tasemel või võidakse see delegeerida allapoole. Samuti polnud ta kindel, mis teemal Eestit sinna esindama oodatakse: "Ma ei ole end nii kurssi viinud."

Peaminister Jüri Ratas teatas ERR-i päringu peale, et sõidab IT-ministrite tasandi kohtumisele Eestit esindama hoopis ise.

Minister Kingo tegi sel nädalal teatavaks, et väldib ministrina välisreise nii palju kui võimalik ning kui on sunnitud lähetusse minema, räägib kohtumistel üksnes eesti keeles.