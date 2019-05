Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiesindaja Laura Laaster selgitas ERR-ile, et peaasjalikult osaleb minister Kingo Ottawas Avatud Valitsemise Partnerluse tippsündmusel ja lisaks kohtub ta Eesti vabaühenduste esindajatega, kes sama ürituse raames Ottawas on.

Laaster lisas, et minister Kingo on valmis ka kahe-ja mitmepoolseteks kohtumisteks teiste osalevate riikide esindajatega, kuid nende täpsem sisu ja ajakava selgub ürituse käigus jooksvalt.

"Kindlasti püüab minister kohtuda ka oma Kanada kolleegiga, et anda talle üle kutse järgmisele Digisummitile Tallinnas. Kanada valitsus on põhjalikult uuendamas oma e-riigi ülesehitust, sh on nad Eesti eeskujul X-tee lahendusi üle võtmas," sõnas Laaster.

Kingo: riigijuhtimise kvaliteediga tuleb pidevalt tööd teha

"Eesti näide edukast e-valitsemisest on maailmas laialt tuntud. Avatud Valitsemise Partnerlus on üks paljudest võimalustest seda edulugu kinnistada ja arendada seejuures liitlassuhteid nende riikidega, kes peavad oluliseks demokraatiat, inimõigusi ning ausat ja läbipaistvat riigivalitsemist. Ka Eestis ei püsi need väärtused iseenesest," märkis väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo tippsündmusel Ottawas.

"Riigijuhtimise kvaliteediga tuleb pidevalt tööd teha ning otsuste tegemisel suhelda tihedalt nii omavalitsuste kui vabaühendustega. Oluline on, et riiki valitsetaks selle kodanike, mitte valitsejate endi huvides," lisas minister Kingo.

Avatud Valitsemise Partnerlus (Open Government Partnership) on 2011. aastal alguse saanud rahvusvaheline algatus, mille eesmärgiks on edendada kodanikukeskset riigijuhtimist, kasutades selleks info- ja kommunikatsioonitehnoloogilisi lahendusi. Eesti liitus Avatud Valitsemise Partnerlusega 2012. aastal, praegu on organisatsioonil 79 liikmesriiki, lisaks veel 20 liikmestaatuses omavalitsust.