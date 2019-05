Väliskaubanduse minister Kingo kavatseb välismaal suhelda tõlgi abil

Vastsel EKRE ministril ootab järgmisel kolmapäeval ees reis Kanada pealinna Ottawasse, kus toimub Kingo sõnul ministrite tasemel kohtumine. "Suhtlen läbi tõlgi. See on minu jaoks reegel, et eesti keeles räägime. Ma olen selle ära otsustanud. Väga paljud riigid suhtlevadki oma keeles ja see sobib meie erakonna vaadetega, et eesti keeles kõnet pidada," rääkis ta ajalehele.

Kingo kinnitas, et kuigi ta pole inglise keelt kunagi koolis õppinud, siis tõlgi kasutamine ei tulene tema puudulikust keeleoskusest.

Kingo plaanib ministrina reisida võimalikult vähe: "Mul on plaanis reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerin väliskülastused teistele."