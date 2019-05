Ratas: ma ütlesin Kingole, et tema ameti oluline osa on välisvisiidid

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles, et ta on selgitanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingole (EKRE), et tema ameti oluliseks osaks on välisvisiitidel käimine. Vaid eesti keeles rääkimine Ratase sõnul ministri tööd ei sega.

"Kui minul oli temaga kohtumine, siis ma ütlesin, et väliskaubandusministri jaoks on oluline välisvisiidid, on oluline Eesti ettevõtjate delegatsiooniga käimine erinevates riikides. Ta oli täielikult nõus sellega ja minu teada on ka täna sellega täielikult nõus," ütles Ratas "Aktuaalse kaamera" Brüsseli korrespondendile Epp Ehandile.

Möödunud nädalal kinnitas Kingo Postimehele, et plaanib ministrina reisida võimalikult vähe. "Mul on plaanis reisida ainult äärmistel juhtudel ja kui vähegi võimalik, siis delegeerin väliskülastused teistele," ütles Kingo.

Seni ei ole Kingo oma otsust reisimisest hoiduda põhjendanud. ERR on saatnud Kingole omapoolsed küsimused.

Samuti lubas Kingo, et on otsustanud kohtumistel suhelda vaid eesti keeles.

Ajakirjanik Epp Ehand küsis Rataselt kuivõrd saab minister Kingo oma tööd eelkõige eesti keeles teha, arvestades, et nii väliskaubandus kui ka IT on mõlemad väga rahvusvahelised teemad.

"Kui ta teeb pühendunult, siis ma usun kindlasti, et saab. Tõlk nüüd ei saa olla see probleem, et inimene ei saa oma tööd teha," vastas Ratas.

"Meil on täna Euroopa Liidus ka neid riigijuhte, kes räägivadki ainult oma emakeeles, ka peaministri tasandil ja on selle tööga hakkama saanud. Loomulikult keeleoskus tuleb alati kasuks," lisas peaminister.