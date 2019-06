Riigikogu väliskomisjoniga kohtunud IT- ja väliskaubandusminister Kert Kingo soovib tegutseda eeskätt siseriiklikult, kuid on valmis osalema kõige olulisematel välisvisiitidel.

Väliskomisjoni esimehe, keskerakondlase Enn Eesmaa sõnul on näha, et minister alles elab rolli sisse. Komisjoni aseesimees, reformierakondlane Marko Mihkelson aga nendib, et ministril pole mingit ettekujutust, mida ta järgneva nelja aasta jooksul tegema hakkab.

Väliskaubandus- ja IT-minister Kert Kingo nimetab oma eesmärgiks vältida välismajanduse ääremaastumist.

"Üks ülesanne on ju aidata Eesti ettevõtteid välisturgudele. Selleks on meil oma ametnikud tööl sihtriikides. Nüüd ongi vahendada vaja, minister saab hakata siin võtta suuna näiteks siseriiklikule poolele," ütles Kingo.

Küsimusele, kas tema hinnangul pole välissuunas vaja enam samme astuda, vastas Kingo, et seda ei ole ta öelnud. "Kunagi pole piisav. Alati saab paremini, alati saab rohkem, aga praegune minu suund on aidata järele ka meie siseriiklikku elu," lausus ta.

Riigikogu väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa (Keskerakond) sõnul on näha, et minister (Kingo) alles elab sisse rolli, sest aega ei ole väga palju olnud. "Esimesed visiidid on toimunud, põhiline sisuline töö jääb tõenäoliselt juba sügiseks," märkis ta.

Küsimus selle kohta, nagu ei tahaks väliskaubandusminister välisvisiitidel käia, Kingole ei meeldi.

"Ma siiamaani mõtlen, et kust on tulnud see väljend, et mina ei taha välismaal käia. Ja ausalt öeldes kuulata, kuidas ajakirjanikud võtavad ühe käibele lastud tõendamata lause ja hakkavad seda igal pool võimendama, siis see ei paista väga professionaalne, ütlen otse välja," lausus Kingo.

"Mina ei ole öelnud, et mina ei soovi välismaal käia. Olen öelnud, et ma kindlasti käin välismaal, kui on väga vajalik ja väga põhjalik ja sisukas see tegevus, ja see on üks osa minu tööst kindlasti," lisas minister.

Riigikogu väliskomisjoni aseesimees Marko Mihkelson (Reformierakond) ütles, et väliskaubandus ja äridiplomaatia valdkond vajab poliitiliselt suuremat fookust. "Ja kui meil on minister selles valdkonnas, kes ütleb, et ta tahaks võimalikult vähe välismaal käia ja rohkem kodumaal viibida, siis ta ei täida neid ülesandeid, mida me tegelikult eeldaksime selle ministri töös," märkis ta.

Ka Eesmaa hinnangul on teemade ring ja organisatsioonid, kus IT- ja väliskaubandusminister peab olema esindatud ja ise käima, üsna suur, ning seetõttu peaks kahtlemata aktiivsus olema suurem.

Kingo ei mäleta, et komisjonis oleks keegi välisreiside ja keeleoskuse kohta otseselt küsinud.

"Ei. Päris otseselt ei küsinud. Ei mäleta, meil oli palju küsimusi seal. See ei ole ikkagi küpsuseksam," ütles ta.

Marko Mihkelson mäletab asja teisiti. "Jah, aga ministril on selline väga ründav stiil. Selle asemel, et sisuliselt vastata, ta ründavalt püüab teemat kõrvale juhtida, seetõttu ka mitmele küsimusele jäid vastused saamata," lausus Mihkelson.