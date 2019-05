Suurbritannias vanglas viibiv WikiLeaksi asutaja Julian Assange on kannatanud pikaajalise psühholoogilise piinamise all, ütles ÜRO eriraportöör piinamiste küsimustes Nils Melzer.

Melzer kutsus Suurbritanniat üles mitte andma Assange'i USA-le välja. Melzeri sõnul kuritarvitatakse vastasel juhul Assange'i inimõigusi, vahendas BBC.

Samuti ütles eriraportöör, et Assange'i seisund ei ole kohtumõistmiseks sobilik.

Melzeri hinnangul on Assange olnud mitme riigi ühise tagakiusamise all. Melzer selgitas, et ta on oma elu jooksul töötanud sõjapiirkondades ja rääkinud tagakiusamise ohvritega. Ta lisas, et ei ole aga kunagi näinud, et üks inimene on tahtlikult isoleeritud. Melzer süüdistas mitut riiki selles, et nad on püüdnud tagakiusamisega Assange'i murda.

Melzeri sõnul on Assange'il põhjust karta, et kui ta antakse USA-le välja, siis ei peeta tema üle õiglaselt kohut.

Melzer lisas, et see, kuidas Assange'i on koheldud, on tema tervise tõsisesse ohtu seadnud.

"Me võime näha, et Assange'il on kõik sümptomid, mis on tüüpilised pikaajalisele psühholoogilisele piinamisele," ütles raportöör. Ta lisas, et Assange vajab kohtumist psühhiaatriga, keda ta saaks täielikult usaldada. Vanglas aga seda võimalust pole.

Melzer kohtus Assange'iga maikuus. Ta ütles Washington Postile, et ei soovinud esialgu juhtumisse sekkuda, sest ta ei ole WikiLeaksi ja Assange'i pooldaja.

Briti valitsus teatas, et ei nõustu mitme Melzeri hinnanguga. Justiitsministeeriumi pressiesindaja ütles, et Suurbritannia ei osalenud piinamises. Ta lisas, et kohtunikud olid valitsusest sõltumatud ning igal süüdimõistetul on õigus otsus edasi kaevata.

USA justiitsministeerium on esitanud Assange'ile süüdistuse tuhandete salastatud dokumentide, mis on seotud Iraagi ja Afganistani sõjaga, omandamises ja avaldamises.

USA tahab, et Suurbritannia annaks Assange'i välja. Assange võitleb enda väljaandmise vastu.

Assange viibis alates 2012. aastast Ecuadori Londoni saatkonnas, sest sai sealt poliitilise varjupaiga. Briti võimud vahistasid Assange'i tänavu aprillis pärast seda, kui Ecuador oli tühistanud talle antud poliitilise varjupaiga. Assange vahistati nii kautsjonitingimuste rikkumise eest kui ka USA väljaandmistaotluse alusel. Praegu kannab ta kautsjonitingimuste rikkumise eest 50 nädala pikkust karistust Belmarshi vanglas.