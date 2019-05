Kaitsja: Assange on video vahendusel kohtuistungil osalemiseks liiga haige

WikiLeaksi asutaja Julian Assange on liiga haige selleks, et ta oleks saanud osaleda neljapäeval videosilla vahendusel Londonis kohtuistungil, teatas üks tema advokaatidest Gareth Peirce.

Assange pidi neljapäeval osalema kohtuistungil videosilla vahendusel Belmarshi vanglast, kuid Peirce ütles, et mees ei tunne ennast väga hästi, vahendas BBC.

WikiLeaksi andmetel on Assange viidud vanglas haiglaosakonda. WikiLeaksi pressiesindaja sõnul on organisatsioon Assange'i tervise pärast väga mures.

"Belmarshis oldud seitsme nädala jooksul on tema tervis halvenenud ning ta on kaotanud väga palju kaalu," ütles pressiesindaja.

"Assange'i kaitsja Per Samuelson ütles, et Julian Assange'i tervisilk seisund oli eelmisel reedel selline, et temaga ei olnud võimalik normaalset vestlust pidada," lisas pressiesindaja.

Viie minuti pikkune kohtuistung neljapäeval oli Assange'i väljaandmisjuhtumis teine.

USA justiitsministeerium on esitanud Assange'ile süüdistuse tuhandete salastatud dokumentide, mis on seotud Iraagi ja Afganistani sõjaga, omandamises ja avaldamises.

USA tahab, et Suurbritannia annaks Assange'i välja. Assange võitleb enda väljaandmise vastu.

Kohtunik Emma Arbuthnot määras järgmiseks kohtuistungi ajaks 12. juuni. Ta pakkus välja, et istung võiks toimuda Belmarshis. "See võib olla kõigi jaoks mugavam, kui see seal toimub," lisas kohtunik.

Assange'i toetajad kogunesid neljapäeval samuti kohtu juurde, hüüdes loosungeid, mis kutsusid üles Assange'i vabastama.

Assange viibis alates 2012. aastast Ecuadori Londoni saatkonnas, sest sai sealt poliitilise varjupaiga. Praegu kannab ta kautsjonitingimuste rikkumise eest 50 nädala pikkust karistust Belmarshi vanglas.

Maikuus taasavas ka Rootsi prokuratuur oma uurimise Assange'i suhtes. Rootsi uurimine puudutab Assange'iga WikiLeaksi Stockholmi konverentsil kohtunud naise vägistamissüüdistust. Assange eitab vägistamist. Rootsi võimud lõpetasid uurimise 2017. aastal, kui tollane peaprokurör Marianne Ny väitis, et kuna Ecuadori saatkonnas varju leidnud Assange'i pole võimalik kätte saada, ei saa uurimist jätkata.