Wikileaksi kaasasutaja Julian Assange jääb pärast oma karistusaja lõppu vanglasse, sest tal on varem olnud komme põgeneda, ütles Westminsteri kohtu kohtunik reedel.

Assange oleks vabanenud vanglast 22. septembril, mil lõpeb tema karistus kautsjonitingimuste rikkumise eest, vahendas BBC. Kohus mõistis Assange'ile 50-nädalase vanglakaristuse aprillis.

Tuleva aasta 25. veebruaril algab aga Londoni kohtus protsess tema väljaandmise üle USA-le. USA tahab Assange'i väljaandmist seoses valitsuse salajaste dokumentide lekitamisega. Kokku seisab Assange USA-s silmitsi 18 süüdistusega. Briti toonane siseminister Sajid Javid allkirjastas väljaandmise juunis.

Ringkonnakohtunik Vanessa Baraitseri sõnul on aga alust arvata, et Assange püüab uuesti põgeneda.

"Teid on täna siia kutsutud, sest teie vanglakaristus on lõppemas. Kui see juhtub, siis teie eelvangistuse staatus muutub karistust kandvast vangist väljasaatmist ootavaks isikuks," rääkis Baraitser.

Kohtunik ütles, et Assange'i advokaat keeldus esitama tema eest kautsjoniavaldust. "Võib-olla mitte üllatuslikult, arvestades teie põgenemiste ajalugu neis protsessides," lisas kohtunik.

"Minu hinnangul on mul tugev alus uskuda, et kui ma teid vabastan, siis te põgenete jälle," ütles ta.

Assange võttis kohtuistungist osa videosilla vahendusel.

Assange võeti kinni Ecuadori saatkonnas Londonis, kus ta varjus alates 2012. aastast, et vältida Rootsile väljaandmist seoses väidetava seksuaalrünnakuga. Assange on eitanud seda süüdistust.