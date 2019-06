Donald Trump alustab Suurbritannia viisiiti skandaaliga

Trump külastas Suurbritanniat viimati möödunud suvel, kuid seekordne reis on tema esimene riigivisiit. President on Ühendkuningriigis kokku kolm päeva. Esmaspäeval on plaanis lõunasöök kuninganna Elizabeth II-ga, teisipäeval aga tööhommikusöök peaminister Theresa Mayga. Üheks peamiseks jututeemaks on Iraani tuumalepe, millest USA lahkus, kuid mida Ühendkuningriik teiste osalistega päästa üritab.

"Me tahame olla kindlad, et Iraan ei saavuta tuumavõimekust ja me arvame, et kui Iraan saab endale tuumarelvad, siis teised riigid selles piirkonnas järgneksid neile. See võib olla aga väga ohtlik," ütles Briti välisminister Jeremy Hunt.

Trump on andnud märku, et muu hulgas võib ta Ühendkuningriigis kohtuda ka Brexiti partei juhi Nigel Farage'iga.

"Mul on Nigel Farage'iga väga hea suhe, nagu ka paljude teistega. Vaatame, mis saab, aga ma võin temaga kohtuda," sõnas Trump.

Trump ja tema rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton on juba enne saareriiki jõudmist andnud intervjuusid vähemalt neljale kohalikule väljaandele. Teemadeks on olnud nii Iraan, Brexit kui ka peaminister May võimalik järeltulija. Trump ütles kõmulehele The Sun, et sellele kohale sobiks endine Londoni linnapea ja välisminister Boris Johnson. Lisaks olevat president samas intervjuus nimetanud Ameerika päritolu Sussexi hertsoginnat Meghan Markle'it vastikuks, sattudes sellega USA-s väikessesse skandaali. Trumpi sõnul olid tema sõnad kontekstist väljarebitud.

Suurbritanniast liigub Trump edasi Iirimaale ja seejärel võtab ta Prantsusmaal osa Normandia dessandi 75. aastapäevast. Samuti kohtub Trump Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga.