Trump: kaubanduskõnelustel Ühendkuningriigiga on kõik laual

Kaubanduskõnelustel Euroopa Liidust lahkunud Suurbritanniaga on kõik laual, teatas USA president Donald Trump teisipäeval.

"Sellel kaubandusleppel on tohutu potentsiaal. Ma arvan, et tõenäoliselt kaks või isegi kolm korda rohkem kui praegu," kuulutas Trump Briti peaministri Theresa Mayga ajakirjanikele esinedes.

Brexiti pooldajad näevad uues kaubandusleppes Ühendriikidega EL-ist lahkunud Suurbritannia edu panti.

Leidub aga ka poliitikuid, kes muretsevad, mis saab, kui brittide armastatud riiklik tervishoid (NHS) avatakse USA erafirmadele.

Trump ütles vastuseks ajakirjanike selleteemalisele küsimusele: "Kaubanduse puhul on kõik laual. Olgu see NHS või miski muu. Palju rohkemgi."

May lahkub reedel Konservatiivse Partei liidri kohalt, sest ei suutnud Brexitit läbi viia, ehkki keskendus kogu oma kahe ametiaasta jooksul vaevalt millelegi muule. Ta jääb siiski peaministriks, kuni konservatiivid leiavad 12 kandidaadi hulgast uue liidri.

Teisipäeval kinnitas ta, et Suurbritannia sihiks on ka pärast Brexitit ambitsioonikas kaubanduslepe.

"Kaubanduslepete sõlmimise mõte on muidugi see, et mõlemad pooled püüavad läbi rääkida ja jõuda kokkuleppele, mis peaks selles tulevases kaubandusleppes olema ja mis ei tohiks olla," lisas ta.

Trump tahab sõlmida märkimisväärset kaubanduslepet

Trump ütles teisipäeval, et loodetavasti sõlmib USA Brexiti-järgse Ühendkuningriigiga väga märkimisväärse leppe.

Trump naljatas peaminister Theresa Mayga kohtudes, et too peaks kohale jääma ja sõlmima pärast Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumist USA-ga palju tugevama majandusliidu.

"Ma arvan, et meil tuleb väga-väga oluline kaubanduslepe. See saab olema väga õiglane lepe," ütles ta.

"Teeme selle ära," lausus Trump kohtumisel ärijuhtidega, mida ta võõrustas koos Mayga.

USA president ei teinud väljagi, et on varem May Brexiti-strateegiat kritiseerinud, vaid õnnitles Briti peaministrit fantastilise töö eest ametiajal, mis algas vaid mõni nädal pärast seda, kui britid olid andnud referendumil hääle EL-ist lahkumise poolt.

Trump on kindel, et suudab Suurbritanniaga Huawei asjus kokku leppida

USA president Donald Trump väljendas teisipäeval veendumust, et suudab jõuda Ühendkuningriigiga üksmeelele Hiina telekommunikatsioonihiiu Huawei asjus, mis võimaldaks Londonil ja Washingtonil luureandmete jagamist jätkata.

"Me jõuame kindlasti Huawe osas kokkuleppele," ütles Trump Londonis ühisel pressikonverentsil Briti peaministri Theresa Mayga.

"Meil on suurepärased luuresuhted ja me suudame kõik erimeelsused lahendada. Me ei näe mingeid piire."

USA valitsus on kuulutanud Huawei ohuks riigi julgeolekule ja otsustanud piirata Ühendriikide firmade äritegevust sellega. USA on ärgitanud ka liitlasi piirama Huawei 5G tehnoloogia kasutamist.

Tuhanded protestivad Londonis Trumpi vastu

Tuhanded inimesed tulid teisipäeval Londoni kesklinna tänavaile riigivisiidil viibiva USA presidendi Donald Trumpi vastu meelt avaldama ning parlamendihoone juures tõusis õhku kurikuulus täispuhutav pampersites Trump-titt.

Rahvas kogunes Trafalgari väljakule Nelsoni samba alla "vastupanukarnevalile". Trump ise kohtus samal ajal Downing Streeti residentsis peaminister Theresa Mayga.

Meeleavaldusel osalejate arvu ei ole veel teatatud, kuid rahvast oodatakse hiljem juurde, kui kõnega astub üles opositsioonijuht Jeremy Corbyn.

"Tema poliitika on kohutav, aga ta ise on jõle," ütles 31-aastane lapseootel Lauren Donaldson.

"Teda riigivisiidile kutsudes me justkui nõustuksime temaga ja tervitaksime teda, aga meie tahame öelda, et sa ei ole teretulnud, mine koju."

Õhus heljuv oranžikas mähkmetes Trump oli protestide ajal väljas juba möödunud aastal, kui USA president Ühendkuningriigis käis. Nüüd heisati jõletu nukk rahva soovil taas, rääkis üks meeleavalduste korraldajaist, kliimaaktivist Leo Murray.

"Kui riigivisiit algas, ujutati meid äkki üle sõnumitega, et te peate seda titte taas lennutama. Me teame, et see ärritas teda ja puges talle naha vahele," lisas ta.

Lendavast titest on saanud maskott Trumpi poliitika vastu, ütles Murray.

Londoni muuseum peab läbirääkimisi Trump-tite omandamiseks oma proteste käsitlevasse kollektsiooni.