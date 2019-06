USA julgeolekueksperdid hoiatasid kolmapäeval vastupidiselt presidendi seisukohtadele, et kliimamuutused on kasvav risk Ameerika Ühendriikide julgeolekule.

Sõjaväe- ja luureametnikud visandasid terve rea kliimamuutustest tulenevaid pikaajalisi ohte, sealhulgas toidu- ja veepuudus, mis võib kaasa tuua poliitilise kaose ja maavaidlused. Samuti võivad Venemaa ja teised vastased lõigata majanduslikku kasu Arktika sulavast jääst.

"Kliimamuutuste tagajärjed võivad õõnestada tähtsaid rahvusvahelisi süsteeme, millest Ühendriigid kriitiliselt sõltuvad, nagu kaubandusteed, toidu- ja energiavarustus, globaalne majandus ning siseriiklik stabiilsus välismaal," lausus välisministeeriumi vanemanalüütik Rod Schoonover esindajatekoja luurekomitees.

"Enamik riike, kui mitte kõik, ei suuda juba praegustes tingimustes täielikult toime tulla kõigi kliimaga seotud riskidega."

Kõrgete ametnike hinnang, mis peab kliimamuutusi pikaajaliseks üleilmseks ohuks, on selges vastuolus president Donald Trumpi vaadetega, kes korduvalt taolisi sõnumeid eiranud ning isegi pisendanud omaenda valitsuse seisukohti.

"Ma usun, et ilmastik muutub ja muutub mõlemas suunas," lausus Trump kolmapäeval antud usutluses.

"Ärge unustage, et seda oli tavaks nimetada globaalseks soojenemiseks. See ei toiminud. Siis nimetati see kliimamuutuseks. Nüüd nimetatakse seda tegelikult äärmuslikuks ilmaks, sest äärmusliku ilmaga sa ei saa mööda panna."

USA luuredirektoraadi riikliku luurenõukogu nõunik Peter Kiemel rääkis luurekomiteele, et tema ja teised eksperdid püüavad lahutada tagajärjed riiklikule julgeolekule tunnetel põhinevatest muredest.

Kiemel tõi eraldi välja Arktika järk-järgulise sulamise, mis tema sõnul võib luua Venemaale täiendavaid võimalusi kaevandamiseks, kalastamiseks ja laevatamiseks.

"Selle tulemusena saab Arktikas uus strateegilise konkurentsi tanner," märkis Kiemel. "Venemaa, Hiina ja teised on dramaatiliselt intensiivistanud oma tegevust ja investeeringuid selles regioonis."

Mereväeluure Venemaa ja Euraasia osakonna kõrge ametnik Jeff Ringhausen oli oma hinnangus ettevaatlikum, kuid tunnistas siiski Arktika keskkonna muutusest tulenevat võimalikku ohtu USA liitlastele.

Tema sõnul on Venemaa kaasajastamas taristut oma põhjarannikul ja mõnel oma Arktika saarel eesmärgiga kehtestada end majandusliku jõuna. Ja kuigi Venemaa usub Arktika märkimisväärsesse majanduspotentsiooli, ei ole Ühendriikide ametnikud selles sama kindlad.

"Mereväeluure tunnistab seesuguse majanduspotentsiaali olemasolu, kuid Vene valitsus näib olevat ses osas lähi- ja keskpikas perspektiivis ülemäära optimistlik," märkis ta.

Ringhausen möönis, et Arktika laevaliiklus jää sulamise tulemusena ilmselt kasvab, kuid piirkond moodustab üleilmsest laevaliiklusest siiski vaid väikese osa. Suurem oht sellest lähtub USA liitlastele, mitte Ühendriikidele endile, lisas ta.