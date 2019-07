Paet ja Ansip toetavad von der Leyeni nimetamist, teised pole otsustanud

"Hääletan homme Ursula von der Leyeni nimetamise poolt Euroopa Komisjoni presidendiks," ütles fraktsiooni Uuenev Euroopa liige Paet esmaspäeval ERR-ile. "Tegemist on inimesega, kes peab oluliseks tugevat ja toimivat Euroopa Liitu, mis tugineb õigusriigi põhimõtete austamisele. Oluline on ka ta põhjalik kogemus kaitse- ja julgeolekuvaldkonnas ning selge arusaam, et toimiv Euroopa Liit on Euroopas konfliktide vältimisel väga oluline," lisas Paet.

Von der Leyeni poolt hääletab ka Ansip. "Ta on väga kogenud poliitik, olnud Angela Merkeli valitsuses alates 2005 aastast," ütles ütles Ansip ERR-ile.

Nii Paet kui Ansip rõhutasid, et Saksa praegune kaitseminister teab hästi ka Eestit. "Muuhulgas tunneb ta hästi meie regiooni, sealhulgas Eestit," ütles Ansip. "Ta tõi ta kohtumisel (Uueneva Euroopa saadikurühmaga - ERR) Eestit eeskujuks kogu Euroopale digitaal- ja küberarengute osas," lisas Paet.

Sotsiaaldemokraadid Marina Kaljurand ja Sven Mikser otsustavad von der Leyeni toetamise pärast seda, kui nende saadikurühm on oma seisukoha kujundanud.

"Sotsialistide ja Demokraatide (S&D) fraktsioon kujundab täna õhtul oma seisukoha Ursula von der Leyen küsimuses, pärast mida oleks ka saadikul parem oma seisukohta kommenteerida," ütles Sven Mikseri assistent Henri Kaselo esmaspäeval ERR-ile. Tema sõnul ei jõudnud von der Leyen S&D fraktsiooni koosolekul paljudele küsimustele vastata, mistõttu lubas ta anda nendele kirjalikud vastused. "Ehk ootame vastused ära ning kujundame pärast seda seisukoha," märkis Kaselo.

Sotsiaaldemokraat Marina Kaljurand ütles ERR-ile, et vastab sellele küsimusele pärast hääletust.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna liige Jaak Madison, kes kuulub Euroopa Parlamendis saadikurühma Identiteet ja Demokraatia on varasemalt von der Leyeni esitamist Komisjoni presidendi kandidaadiks kritiseerinud, kuid jättis esmaspäeval ERR-iga rääkides lahtiseks, kuidas ta teisipäeva õhtul hääletab. "Praegu ma resoluutset ei-d ega jah-i ei ütle, aga ega see head muljet ei jäta, kui kandidaat ei soovi ühe saadikurühmaga isegi kohtuda," rääkis Madison. Ta viitas sellele, et von der Leyen, kes kohtus eelmisel nädalal kõigi suuremate saadikurühmadega, ei leidnud aega kokkusaamiseks grupiga Identiteet ja Demokraatia, kuhu tema kuulub.

"Mul on teisipäevaseks debatiks antud sisse taotlus küsimuseks, eks vaatame, kuidas ta sellele vastab," lisas Madison pidades silmas teisipäeva hommikul Euroopa Parlamendis toimuvat debatti, kus von der Leyen plenaaristungil esineb.

Keskerakonna liikme Yana Toomi, kes kuulub koos Paeti ja Ansipiga saadikurühma Uuenev Euroopa, seisukohta ei õnnestunud ERR-il esmaspäeva lõunani selgitada.

Euroopa Liidu liikmesriikide liidrid otsustasid 3. juulil esitada Euroopa Komisjoni presidendi kandidaadiks Saksa paremtsentristi von der Leyeni, teisipäeva õhtul hääletab tema kandidatuuri heakskiitmise üle Euroopa Parlament.

Von der Leyeni läbiminek Europarlamendis, kus ta peab saama liikmete enamuse toetus, ei ole kindel, kuna tema vastu on roheliste fraktsioon, väidetavalt ka paljud sotsiaaldemokraadid ning eeldatavasti ka euroskeptilised saadikud.

"Ta on jätnud suhteliselt nõrga mulje ning tema heaksiitmine ei ole sugugi kindel," ütles ERR-ile üks Europarlamendi siseeluga kursis olev allikas.