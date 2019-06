Majandusministeeriumi side ja riigi infosüsteemide asekantsler Siim Sikkut ütles ERR-ile, et ministeerium kui e-riigi käekäigu eest seisja otsib pidevalt võimalusi, kuidas kiiremini ja paremini e-riigis uudsete lahendusteni jõuda.

Üheks sammuks on näiteks digiriigi häkatoni kaks üritust. Neist esimene toimus eelmise aasta detsembris ja teine tuleb selle aasta lõpus. Sellistel häkatonidel otsitakse lahendusi avaliku sektori probleemidele, et saada värskeid ideid. Probleemid, mida häkatonil lahendatakse, pakub välja avalik sektor ise.

"Ja me oleme ka tõesti mõelnud, kuidas häkatonist saaks ehk arenduskoostöö kohe riigi ja ettevõtete vahel jätkuda - kuidas seda näiteks riigihangete raami mahutada. Täna on veel vara aga välja öelda, mis kujul ja millal selliste katsetustega välja tuleme - ideed alles algusjärgus," tõdes Sikkut, rääkides võimalusest viia riigi IT-hankeid läbi häkatonidena.

Seetõttu on tema sõnul praegu veel vara plaani üksikasjadest lähemalt rääkida.

"Fakt on see, et kui tahame pidevalt uuenevat e-riiki, peame ka hankepraktikaid, koostöö- ja rahastusmudelit muutma, et ettevõtete ja ülikoolidega paindlikum ja kiirem koostöö käivitamine tehtav oleks," lisas asekantsler.