Tema sõnutsi vajab Saksmaa järk-järguline loobumine tuuma- ja kivisöeenergiast uusi lahendusi.

"See nõuab kogu meie energiapoliitika ja energeetikale lähenemise uuestikavandamist, tahame selle sõnastada uuesti aasta lõpuks, et tagada energiavarustuse tagamine. See tähendab ka gaasile panustamist juhul, kui me tagame loobuda söe- ja tuumaenergiast, pooldan seda, et rööbiti Ukraina gaasitransiidiga rajataks ka Nord Stream 2," ütles Merkel Berliinis Saksa tööstuspäeval.

2038. aastaks kavatseb Saksamaa täielikult loobuda söest ja minna üle gaasile, sh veeldatud gaasile.

Pärast Jaapani Fukushima tuumajaama avariid 2011. aastal lülitas Saksamaa välja kaheksa tuumajaama ja tööle jäänud seitse jaama kavatsetakse panna kinni kolme aasta jooksul.