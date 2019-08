Gaasijuhtme Nord Stream 2 kaks toru on 1855 kilomeetri pikkuselt vette lastud, edastas torujuhet rajav firma Nord Stream 2 AG esmaspäeval.

"Läänemere põhja Venemaa, Soome, Rootsi ja Saksamaa vetes on lastud 1855 kilomeetri pikkuses gaasijuhtme Nord Stream 2 kaks toru. Seda on 75 protsenti kahe toru kogupikkusest. Seega on Nord Stream 2 AG jõudnud gaasijuhtme lõpuveerandi vettelaskmiseni," seisis ettevõtte teates.

"Gaasijuhtme Nord Stream 2 ehitus on jõudnud viimasesse veerandisse!" ütles Vene riikliku gaasikontserni Gazprom direktor Aleksei Miller ajakirjanikele.

Gaasijuhtme mõlemad torud on Saksa ja Soome vetes täielikult paigas. Jätkub nende laskmine Vene vetesse. Rannikuosad on nii Saksamaal kui ka Venemaal hästi edenemas.

Raskendav betoonkate on kantud kõikidele juhtme tarvis vajalikele torudele ning need toimetatakse suve jooksul Soome Hanko ja Rootsi Karlshamni tehastest laevadele, millelt neid vette lastakse. Logistilised operatsioonid on samahästi kui lõppenud. Jätkub torude toomine Soomest Kotkast ja Saksamaalt Mukrani sadamast.