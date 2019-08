1230 kilomeetri pikkust Venemaalt Saksamaale suunduvat Nord Stream 2-e praegu ehitatakse ning projekt on saanud tugevat kriitikat USA ja mitmete Põhja- ja Ida-Euroopa riikide poolt. Peamiseks kriitika põhjuseks on asjaolu, et gaasitoru suurendaks veelgi rohkem Euroopa sõltuvust Venemaa maagaasist ning võimaldaks Venemaa gaasitransiidi möödumist Ukrainast. See omakorda võimaldaks Moskval Ukraina vastu veelgi agressiivsemat poliitikat ajada. Moskva ja Kiievi vaheline transiidileping lõppeb käesoleva aasta lõpus ning Venemaa on seni tegutsenud eeldusel, et selleks ajaks on Nord Stream 2 valmis, kirjutab Reuters.

Nord Stream 2 on praeguseks valmis ehitatud 70 protsenti, kuid alates 2017. aasta aprillist ootab projekt Taani võimudelt kooskõlastust gaasijuhtme sellele osale, mis läheb läbi Taani vete. Soomelt, Rootsilt ja Saksamaalt on gaasitoruprojekt juba vajalikud kooskõlastused saanud.

Nord Stream 2 operaatorfirma esitas Taanile taotlused kahe marsruudi kohta, esimene neist esitati juba rohkem kui kaks aastat tagasi. Käesoleva aasta märtsis aga nõudis Taani energiaagentuur, et tehtaks keskkonnauuring ka kolmanda marsruudi asjus. Nord Stream 2 on nimetanud kolmanda marsruudi nõuet otseseks katseks projekti valmimist pidurdada ning käesoleva aasta aprillis esitas firma selle tõttu ka kaebuse, kus märgiti muuhulgas, et kolmanda marsruudi nõue on toonud kaasa juba rohkem kui 100 miljonit eurot lisakulu.

Reutersi kasutuses oleva kirja kohaselt võib kolmanda marsruudi nõue lükata Nord Stream 2 valmimist edasi kaheksa kuu võrra ning tekitada veel lisakulu 560 miljoni euro eest. Projekti esialgne eelarve oli 9,5 miljardit eurot.

Kaebuses kurdab Nord Stream 2 ka seda, et on nõudnud Taani energiaagentuurilt korduvalt ülevaadet juhtumi arengu kohta, kuid pole mingit vastust saanud.

Pool Nord Stream 2 projektist on rahastatud Venemaa riigiettevõtte Gazprom poolt. Ülejäänud rahastajateks on Saksamaa Uniper, BASF-i Wintershalli üksus, Briti-Hollandi Shell, Austria OMV ja Prantsusmaa Engie.

Reuters sai dokumendiga tutvuda tänu sellele, et uudisteagentuur esitas Taani võimudele avaliku teabe nõude. Taani energiaagentuur kinnitas, et Nord Stream 2 on esitanud kaebuse, kuid ei soovinud teemat avalikult pikemalt kommenteerida.