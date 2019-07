Lavrov: Taani venitamine Nord Stream 2-ga rikub rahvusvahelist mereõigust

"Peame kahetsusega tõdema, et Taani on võtnud politiseeritud seisukoha ja venitab lubade väljastamisega gaasijuhtme paigutamiseks oma majandusvetesse. Arvame, et operaatori esitatud taotluste menetlemisega venitamine on vastuolus rahvusvahelise mereõigusega, mis lubavad rajada mere põhja energiataristut," üles Lavrov usutluses Reinische Postile.

Ta märkis, et etteheiteid Nord Streami esimese juhtme kasutamise kohta ei ole üheltki riigilt, sealhulgas Taanilt.

"Seda projekti toetavad tähtsamad Euroopa energiaettevõtted, neid on raske kahtlustada mingites Euroopa-vastastes kavatsustes. Loodame, et parlamendivalimiste järel kokku pandav Taani valitsus loobub vastakast suunast ja langetab õige otsuse," lisas minister.