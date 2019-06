Gazprom: Nord Stream 2 enam tagasi pöörata ei saa

Gaasitoruprojekt Nord Stream 2 on juba möödas punktist, kust enam tagasiteed ei ole, ütles reedel Vene energiahiiu Gazprom juht.

"Me tegutseme lähtudes põhimõttest, et Nord Stream 2 valmib graafikuga ranges kooskõlas," ütles Aleksei Miller Peterburis aktsionäride koosolekul.

See tähendaks, et gaasitoru valmib 2019. aasta lõpuks ja alustab tuleval aastal tööd.

Läänemere alt kulgev toru Venemaa ja Saksamaa vahel kahekordistab Vene gaasitarnet Saksamaale.

"Tööga jätkatakse. Projekt on olnud pöördumatus punktis juba mõnda aega, töö peatamiseks õiguslikud meetmed puuduvad," ütles Miller.

Saadik: Saksamaa seisukoht Nord Stream 2 asjus ei muutu

Saksamaa seisukoht Nord Stream 2 kohta ei muutu, kuid Vene gaasi Ukraina transiidi küsimus teeb Berliini murelikuks, ütles Saksamaa Moskva-saadik Rüdiger von Fritsch.

"Üks Nord Stream 2 ehitamisega seonduv mure on, et energiakandjate transiit läbi Ukraina, mis siiamaani toimib, võib peatuda ja seepärast oleme läbirääkimistel vene partneritega seda küsimust tõstnud," ütles saadik.

Ta meenutas, et transiidi säilitamise küsimuse arutelud käivad kolmepoolses formaadis Venemaa-Ukraina-Euroopa Komisjon. "Tahame veenduda, et kõik toimib edukalt, et Nord Stream 2-ga seotud mured räägitaks läbi," meenutas diplomaat.

Küsimusele ohtude kohta, mida kätkevad USA sanktsioonid, kostis von Fritsch, et Saksamaa seisukoht Nord Stream 2 osas jääb muutumatuks.

"Mis puudutab jooksvat olukorda, siis minu valituse seisukoht on jäänud muutumatuks - Nord Stream 2, milles osalevad eri Euroopa riikide ettevõtted nagu ka muud energiakandjate tarneprojektid, on majandusprojektid. Meie, eurooplased, otsustasime, et energiakandjate tarneid meie riikidesse korraldavad erafirmad energiaallikatest ja nende päritolust sõltumata," ütles ta.