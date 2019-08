USA senati komitee toetas Nord Stream 2 vastaseid sanktsioone

Sanktsioone kehtestava eelnõu algatajateks on vabariiklasest senaator Ted Cruz ja demokraadist senaator Jeanne Shaheen. Kolmapäevasel hääletusel toetas eelnõu edasi saatmist 20 senaatorit, vastu oli kaks. Nüüd peab senati enamuse liider Mitch McConnell otsustama, millal eelnõu kõigi senaatorite ette hääletamisele jõuab, vahendas Bloomberg.

"Venemaal on halb maine, mis puudutab energia kasutamist relvana," kommenteeris senaator Cruz ja lisas, et Venemaa president Vladimir Putin saab just nafta- ja gaasimüügi abil rahastuse oma sõjalistele seiklustele ja vaenulikkusele.

Nord Stream 2 projekti asjus on ka Euroopa Liidus tõsiseid eriarvamusi - kui näiteks Poola ja Balti riigid käsitlevad gaasitoru otsese julgeolekulise ohuna, mis puudutab eriti Ukrainat, siis näiteks Saksamaa ning mõned Kesk- ja Lõuna-Euroopa riigid peavad seda vajalikuks majandusprojektiks. Ka Euroopa Komisjon on leidnud, et Nord Stream 2 ei ole kooskõlas EL-i energiapoliitika põhimõtetega, eelkõige eesmärgiga energiatarnijaid mitmekesistada.

USA president Trump teatas alles juunis, et Saksamaa teeb suure vea, kui toetub oma gaasivajaduse rahuldamisel Venemaa torule. "Me kaitseme Saksamaad Venemaa eest ning Venemaa saab samal ajal miljardeid ja miljardeid dollareid Saksamaalt," teatas Trump kohtudes Washingtonis Poola presidendi Andrzej Dudaga. Samal kohtumisel teatas Trump ka seda, et USA kaalub gaasitoruprojekti tõkestamiseks sanktsioone.

USA kriitika gaasitoru vastu pole ainult tingitud murest Euroopa energiajulgeoleku pärast, vaid USA on üha rohkem huvitatud võimalusest müüa Euroopale oma veeldatud maagaasi.

Cruzi ja Shaheeni eelnõu näeb ette, et sanktsioonidega võetakse sihikule need alused, mis osalevad gaasitoru ehitustöödel, ning nende laevade omanikeks olevate ettevõtete juhid. Need ärimehed ei saaks enam USA viisat ning samuti blokeeritakse tehingud, mis on seotud neile USA-s kuuluva varaga. Samuti tabaksid sanktsioonid ka kindlusfirmasid, mis projekti tarbeks kindlustust on pakkunud.

Gazprom on teatanud, et sisuliselt on Nord Stream 2 juba valmis ning hiljemalt aasta lõpus lastakse sinna juba gaas sisse. Samas pole Taani võimud projektile veel rohelist tuld näidanud ning see võib teoorias mõjutada oluliselt nii gaasijuhtme marsruuti kui ka valmimisaega.