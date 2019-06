Kesklinna vanema Vladimir Sveti sõnul on punase markeeringu eesmärk juhtida liiklejate tähelepanu kõige ohtlikumatele kohtadele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Samasugust lahendust on kasutatud varem - näiteks Tehnika tänaval.

Svet tunnistas, et uuendatud Gonsori tänav ei vastanud ratturite ootustele ja seetõttu paigaldati punane teekate, muudetakse selgemaks eksitavad liiklusmärgid ja paigutatakse ümber rattateid tõkestavad postid.

"Fakt on see, et peame muutma Tallinna linnaruumi, eeskätt kesklinna linnaruumi jalgrattasõbralikumaks. Ja kui spetsialistid ütlevad, et kuskil on vaja panna sellist katet, siis seda ka tehakse. Aga selge on see, et sellist katet, mis ei ole tegelikult ka väga odav, tuleb kasutada just seal, kus see toob teatud tulemust," selgitas Svet.