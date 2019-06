Kui näiteks Helsingis on ratturil võimalik Google Mapsi abiga leida kiireim ja ohutuim teekond, siis Eesti linnades see võimalus veel puudub. Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi sõnul on linn teinud kõik, et rattateed oleksid digikeskkonnas nähtavad:

"Jaanuaris laadisime üles Tallinna rattateedevõrgustiku Google'i andmeteportaali ja märtsis tegime andmete uuendamise. Mai lõpus laekunud vastuses kinnitati meile, et nad tegelevad sellega ning see on esimesel võimalusel nähtav. Linna poolt neile tulnud andmemaht oli väga suur ja see võtab keskmisest enam aega," rääkis Novikov.

Novikovi sõnul on huvilisel võimalik kasutada Tallinna kaardirakendust ja samuti on võimalik soetada rattateede kaart paberkandjal.

Tartu on seni olnud pühendunud rattaringluse käimasaamisele. Linnavalitsuse linnamajanduse osakonna projektijuhi Jaanus Tamme sõnul pole Tartu oma rattateid Google'isse veel üles laadinud, ent teemaga tegeletakse:

"Üks osa on jalgrattateede kaart ja teine asi on saada ka Google'i navigeerimisrakendusse jalgrattafunktsioon. Seda seal pole ja sellega tegeleme."

Regio geoinfo valdkonna juht Anne Kokk ütles teemat kommenteerides, et Eesti kergliiklusteede jaoks vastava rakenduse loomine pole iseenesest keeruline. Paraku pole praegu kogu Eestit katvat ühtset andmestikku ja ka Regio andmebaasi tuleks kergliiklusteede kohalt täiendada. Maanteeameti esindaja sõnul aga seisab kergliiklusteede registrisse kandmine neil veel ees.