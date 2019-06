Laieneva Ülemiste keskuse juht: meelelahutuse suurem osakaal on globaalne trend

Peatselt laiendatud osa avav Tallinna Ülemiste keskus saab juurde 13 000 ruutmeetrit eelkõige meelelahutusele suunatud pinda ning keskuse direktori Guido Pärnitsa sõnul on see kogu maailma trend: inimesed kulutavad vähem ostmisele ja rohkem meelelahutusele.

13. juunil avatavasse uuenenud keskusesse tuleb Apollo kino koos O'Learyse meelelahutuskeskusega, People Fitness spordikeskus, suur batuudikeskus ja palju muud. Avatakse kogu remondis olnud ala, kokku 40 000 ruutmeetrit, millest 13 000 ruutmeetrit on uut pinda.

Pärnits vastas ERR-i küsimusele, kas Ülemiste keskus üritab uuendusega läheduses asuvale T1 keskusele meelelahutuse osas konkurentsi pakkuda, et päris nii mustvalge see ei ole, sest tegelikult oli neil laienemine ja meelelahutuse osakaalu kasvatamine kavas juba enne masu.

"See idee on kogu aeg paberil olnud. See, et suured keskused lisavad järjest meelelahutust ja toitlustust, on maailma trend, ega T1 ei ole siin teenäitaja globaalses mõttes. Sinna kaubanduskeskused lihtsalt liiguvad - kes varem, kes hiljem ja kes ei liigu, on kannataja," tõdes ta.

Pärnitsa sõnul pole kaubanduse tõusupotentsiaal enam nii tugev.

"Siin on kaks asja. Esimene on see, et kuna generatsioonid muutuvad, siis noorem generatsioon pole enam nii materiaalne kui meievanused, nad kulutavad emotsioonide peale rohkem. Teiseks võtab e-kaubandus oma osa. Ma ei arva, et see on fataalne löök tavakaubandusele, aga eks ta ikka natuke tõusuvõimalusi kärbib," lausus Ülemiste keskuse juht.

Tema hinnangul ei ole kaupluste juurde ehitamine tänapäeval Eestis enam väga mõistlik, sest olemasolevad head keskused võivad end laiendada, aga nullist suurt kaubanduskeskust alustada on keeruline.

Ehkki kino on ka T1-s, ei usu Pärnits, et Ülemistel avatavat kino publikunappus ohustaks. Ta selgitas, et tavamõistes on kino mingi hulk saale, aga tehnoloogia ja mugavus arenevad kogu aeg ja aina leitakse uusi tõmbeviise.

"Enam pole kinosaalis ainult see, et vaatan Hollywoodi filme ja söön popkorni. On ka kinorestoranid olemas - siia tuleb see ka, on olemas kinoteater, meil tuleb Apollo teater, kus on sisse ehitatud võimalused teatrietenduste mängimiseks, lavad ja muu selline, kindlasti on võimalik ka spordiülekandeid vaadata, arvutimänguõhtuid korraldada. Hästi paljudeks muudeks eri asjadeks saab neid saale kasutada, ei pea olema puhtalt filmide näitamine," rääkis ta.

T1 kaubanduskeskuse juht Allan Remmelkoor vastas küsimusele, kas nad ei karda Ülemiste keskuse meelelahutusvõimaluste lisandumise tõttu kliente kaotada, et seda saab näha, kuid kõik laiendused ja uued võimalused töötavad pikemas perspektiivis tarbijate arvu kasvatamise nimel.

"Meelelahutus, väljas söömine, elamuste ja emotsioonide saamine on ju kasvamas. Me ka näeme, et need valdkonnad panevad inimesi rohkem tulema, rohkem raha kulutama," sõnas ta.

Remmelkoore sõnul annab näiteks kinosaalide lisandumine kinodele võimaluse teatud filme kauem ekraanil hoida, teatud nišifilme kauem näidata, nii et tarbija jaoks on see võit.

Samas möönis ta, et lühiajaliselt mõjutavad sellised avamised ja lisanduvad võimalused kindlasti kõiki selle valdkonna tegijaid Tallinnas, sest inimesed lähevad esialgu huvi pärast vaatama, kuidas paistab.

Rääkides sellest, kas T1 plaanib omaltpoolt konkurentsis püsimiseks mingi vastukäigu teha, ütles keskuse juht, et nii nagu ei saa kunagi valmis Tallinn, ei saa ka kaubandus- ja meelelahutuskeskused.

"Kogu aeg tuleb mõelda sellele, et järjest midagi põnevamat juurde pakkuda," nentis ta. "Me ju samamoodi ülejärgmisel nädalal avame päris suure ja unikaalse uue meelelahutsala, T1 Future Live interaktiivse näituse - ka sellise koguperekeskuse, mida Tallinnas kuskil sel moel tehtud ei ole. /.../ Eks me kõik näeme kõvasti selle nimel vaeva, et tarbijale midagi põnevat ja uudset pakkuda."