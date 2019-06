Taani sotsiaaldemokraadid on tulemas taas võimule

Taani sotsiaaldemokraadid tõusid kolmapäeval peetud üldvalimistel suurima toetusega erakonnaks, esialgsed valimistulemused näitavad vasakpoolsete erakondade edu ja populistide suurt kaotust.

Sotsiaaldemokraadid kogusid umbes 25,9 protsenti häältest pärast kampaaniat, millel erakonna liidrid lubasid karmi suhtumist migratsiooni.

Partei liider Mette Frederiksen ütles kolmapäeva õhtul, et sotsiaaldemokraadid püüavad valitseda pigem vähemusvalitsusena kui moodustada võimukoalitsiooni väikeparteidega.

Samuti loodetakse teatud teemadel nagu migratsioon toetust paremjõududelt ning teistel teemadel nagu sotsiaalküsimused toetust vasakjõududelt, sõnas ta.

Kuigi Frederiksen ei püüa moodustada koalitsiooni, toetavad teised toetust kogunud erakonnad ilmselt tema püüdeid valitsust moodustada, vältimaks paremtsentristidele sellise võimaluse andmist.

Sotsiaaldemokraatidel ja teistel vasakjõududel on 179-kohalises parlamendis 91 kohta.

Peaminister Lars Løkke Rasmusseni Liberaalne Partei parandas ka veidi oma tulemust võrreldes eelmiste valimistega neli aastat tagasi. Kuid populistlikku Taani Rahvaparteid, mis tihti toetas paremtsentristlikke liberaale, tabas järsk toetuse langus, mis tähendab seda, et Rasmussenil ei ole enam võimalik parlamendis enamust saada.

Kui 2015. aasta üldvalimistel toetas Taani Rahvaparteid 21,1 protsenti hääletanutest, siis nüüd ainult umbes üheksa protsenti.

Rasmussen tunnistas valimiskaotust ja ütles, et paneb neljapäeval ameti maha.

41-aastane Frederiksen võib saada Taani kõige aegade noorimaks peaministriks.

"Te olete otsustanud, et Taanil peab olema uus enamus, et Taani peab võtma uue suuna," ütles Frederiksen parlamendi juures juubeldanud rahvahulgale. "Ja te olete valinud, et Taanil peab olema uus valitsus."

"Valimiskampaania on nüüd läbi. Aeg on leida lahendusi," lisas ta.

Paljud Taani Rahvapartei poolehoidjad läksid üle sotsiaaldemokraatide toetajaskonda, peamiselt seetõttu, et erakond võttis karmi suhtumise migratsiooniküsimustesse.

Sotsiaaldemokraadid toetasid ka 1980. ja 1990. aastatel migratsiooni piiramist, kuid leevendasid oma positsiooni koalitsioonis vasakparteidega.

"See on tõesti, tõesti halb," ütles Rahvapartei liider Kristian Thulesen Dahl toetuse kukkumise kohta, kuid rõhutas, et partei ei muuda oma poliitikat.