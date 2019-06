Taanis toimuvad kolmapäeval parlamendivalimised ning senised arvamusküsitlused prognoosivad, et praegune paremtsentristlik valitsuskoalitsioon jääb seekord vasaktsentristidele alla. Lävepakuküsitlused näitavadki, et edu on saatmas opositsioonis olevaid sotsiaaldemokraate.

Ringhäälingukompaniide TV2 ja DR küsitlused näitasid, et vasakpoolne blokk on saamas 179-kohalises parlamendis 90 kohta, mis võimaldab sotsiaaldemokraatidel eesotsas oma liidri Mette Frederikseniga moodustada valitsus.

Küsitluste kohaselt saavad sotsiaaldemokraadid 25,3 protsenti häältest.

Erinevalt mitmest Euroopa riigist ei ole Taanis parempopulistid tõusuteel. Taani suuruselt teine partei, Taani Rahvapartei, mis on toetanud vähemusvalitsust, sai 9,8 protsenti häältest. Eelmistel valimistel 2015. aastal toetas neid 21,1 protsenti.

Alates 2015. aastast on Taanit juhtinud peaminister Lars Lokke Rasmusseni vähemusvalitsus. Senisesse valitsuskoalitsiooni kuuluvad lisaks Rasmusseni paremliberaalsele erakonnale Venstre ka paremliberaalne Liberaalne Allianss ja Konservatiivne Rahvapartei. Valitsuserakondadel on 179-kohalises parlamendis ehk Folketingis 53 kohta ning seetõttu on praktikas valitsetud tänu valitsusse mitte kuuluva ja paremäärmusluses süüdistatud Taani Rahvapartei 37 rahvasaadiku häältele. Lisaks hääletab valitsusega koos üks Gröönimaalt pärit parlamendiliige, vahendavad Yle ja The Local.

Peamiseks opositsioonierakonnaks on Mette Frederikseni juhitud sotsiaaldemokraadid 46 saadikuga. Ülejäänud opositsioonierakondadel - nende seas teistel vasakpoolsetel ja rohelistel - on parlamendis 42 kohta.

Arvamusküsitluste kohaselt on alust arvata, et jõudude vahekord parlamendis pärast valimisi muutub ning Taanist saab pärast Rootsit ja Soomet järgmine Põhjamaa, kus valitsuse moodustavad või on moodustamas vasaktsentristid.

Sotsiaaldemokraatidele prognoositakse nappi valimisvõitu. Tõenäoliselt on põhjuseks senise valitsuse kärpepoliitika ning opositsiooni lubadus heaoluühiskonna teenuseid kaitsta ja suurendada ning selle heaks maksukoormust tõsta.

Seevastu Taani Rahvaparteid on tabamas tugev tagasilöök ja seda osaliselt ka seetõttu, et neile on tekkinud erakonna Karm Liin (Stram Kurs) näol veelgi radikaalsem konkurent sisserännet ja islamit puudutava retoorika vallas. Samuti on Taani Rahvapartei kunagised nõudmised immigratsioonipoliitika asjus võetud praeguseks omaks ka paljude teiste parteide poolt ning seega on senine unikaalsus kadumas. Kusjuures senise valitsuse tõenäoline võimult taandumine ongi eelkõige seotud Taani Rahvapartei toetuse kukkumisega, sest Rasmusseni Venstre toetus võib jääda eelmiste valimiste tasemele.

Tugevalt on esile tõusnud keskkonnatemaatika, mida on oluliseks pidanud peaaegu kõik parteid peale Taani Rahvapartei ehk erakond Alternatiiv pole kaugeltki ainus partei, mis on keskkonnaküsimusi kõige tähtsamaks peab.