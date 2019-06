"Nüüd me oleme saavutanud eesmärgi .... oleme näidanud, et kui taanlased hääletavad, nagu nad on teinud, saab uus enamus muuta nende lootused teguseks," ütles Mette Frederiksen, kes saab peaministriks riigis, kus vähemusvalitsused on normiks.

Opositsioonilised sotsiaaldemokraadid võitsid ootustekohaselt 5. juuni valimised, tõrjudes võimul Lars Løkke Rasmusseni vähemusvalitsuse, kelle mitmed võtmeliitlased said valimistel valustalt lüüa.

Frederikseni sõnul esitab ta kolmapäeval 18-leheküljelise kokkuleppe. Uue valitsuse koosseis aga tehakse teatavaks neljapäeval.

"See on poliitiline dokument, esimene maailmas, mis tõeliselt määratleb rohelised ambitsioonid," lausus ta. "Me töötame välja kliimaplaani, siduva kliimat ja kasvuhoonegaaside vähendamist 70 protsendi puudutava seaduse."

41-aastane Frederiksen saab Taani kõige aegade noorimaks peaministriks.

Sotsiaaldemokraadid kogusid 5. juunil peetud valimistel ligi 26 protseti häältest, lubades oma kampaanias muu hulgas karmi suhtumist sisserändesse. Koos teiste vasakjõududega on neil 179-liikmelises parlamendis 91 kohta.