Plaan Tallinnas Tulika tänavalt üks sõidurada kaotada ei pruugi teostuda

Eskiisprojekti järgi pidi Tulika tänava Paldiski maantee poolsesse otsa pärast rekonstrueerimist jääma praeguse kahe sõiduraja asemel ainult üks rada autodele, selle kõrvale aga rajatama puuderida ja kergliiklustee.

Kristiine linnaosa vanem Jaanus Riibe ütles ERR-ile, et arutelu projekti üle käib ja tema teada otsitakse praegu optimaalset lahendust.

Esialgu plaaniti tänav rekonstrueerida juba sellel aastal, kuid Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesialliku sõnul tõenäoliselt tänavu siiski ehitustöödeni ei jõuta. Projekteerimisega ollakse lõppfaasis, kuid milline on täpne lahendus, tema sõnul veel öelda ei saa.

"Projekteerimine on keeruline - seal on ajaloolised majad ühes tänavaservas ja üsna palju tehnovõrke, millega tuleb arvestada. Projekti koostamisega saame sellel aastal hakkama, aga see on jäänud hea lahenduse leidmise protsessi natuke pidama," tõdes ta.

Vesialliku sõnul on analüüsitud mullu valminud Haabersti liiklussõlme mõjusid Tulika tänava liikluskoormusele ja uurimistööst selgus, et sõiduradade arvu Tulika tänaval pole mõistlik muuta.

"Lähtume kogu olemasolevast infost. See muidugi tähendab, et lisaks Tulika tänavale tuleb üle vaadata ka teisi ristmikke ja vajadusel liiklejaid ümber suunata, nende liikumistrajektoori muuta," lausus kommunaalameti asejuht.