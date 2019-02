Tallinna kommunaalameti juhataja Ain Valdmann lubab, et aastaga lahendatakse mitmed kitsaskohad pealinna kergliiklusteedel. Muu hulgas soovib kommunaalamet eraldada rattateed ka sõiduteedel selgelt nähtava äärisega, et need oleks märgatavad iga ilmaga.

Ehkki linnavalitsus ärgitab eelistama kergliiklusvahendeid autodele, on kergliiklusteede võrgustik puudulik. Kohati katkevad teed, kohati on need aga vaid sõiduteele joonistatud. Ain Valdmann lubab, et vähemalt viie aastaga paraneb olukord tuntavalt. Tänavu ehitatakse näiteks valmis Filtri tee jalakäijate ja ratturite osa, mis seni on lõppenud tupikuga.

Valdmanni sõnul on projekteerimine parasjagu sellises järgus, et just Juhkentali seltsi inimestega vaadati, kuidas tulevikus Filtri teed Kadrioruga ühendav tee hakkaks liikuma. "Kas minna Filtri tee ääres majadele lähemalt või hoopis haljasala pealt. See on parasjagu joonistamise käigus. Ma loodan, et sel aastal hakkame seda ka ehitama."

Sel aastal jätkab linn ka Reidi tee ehitamist ning Nõmme turu mäe alla tuleb suusatunnel, lubas Valdmann. Kuidas aga lahendada jalgratturite mure sellistel suurtel teedel nagu Liivalaia tänav, kus ratturid peavad hakkama saama kitsal ribal sõidutee servas?

"Paljudel tänavatel joonimisest tulu ei tõuse. Ju tuleb ikka eraldi äärekiviga või mis tahes vahenditega see ratturite tee eraldada. Püüame jalgratturi ja jalakäija ikka oma tee peale sättida," rääkis Valdmann.

Eeloleval aastal on plaanis ka Tulika tänava muutmine jalgratta- ja jalakäijasõbralikumaks. Sõle tänava poolt tulev autodevoog suunatakse sellest eemale täiendavate pöörete lisamisega Paldiski ristmikul.