Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) erakorralise meditsiini osakonnas on väga palju raskes seisundis haigeid ja seetõttu palub haigla kergemate tervisemuredega tingimata perearsti juurde minna.

PERH-i teatel on nende EMO töökoormus viimastel nädalatel järsult suurenenud.

"Erakorralise meditsiini osakonnas on hetkeseisuga väga palju raskes seisundis haigeid, meile tuleb 75-80 kiirabi päevas. Palju on südame rütmihäiretega patsiente, insuldi saanud inimesi ning vanemaealisi, kellel on kuumuse foonil haigus ägenenud," ütles regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonna juhataja Kristiina Põld.

Ta soovitas kergemate tervisehädadega perearstilt abi otsida, aga kui inimene ei suuda otsustada, kas tema probleem on tõsine või mitte, tuleks nõu küsida perearsti nõuandetelefonilt 1220.