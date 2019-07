Nii erakorralise meditsiini osakonnad kui ka perearstikeskused on suviti väga suure töökoormuse all, ütles perearst ja erakorralise meditsiini osakonna valvearst Lembi Põlder, kutsudes inimesi üles mõtlema hoolikalt, millise mure korral kuhu pöörduda.

Põlder, kes on nii Põhja-Eesti regionaalhaigla EMO valvearst kui ka Kivimäe perearstikeskuse perearst, rääkis ERR-ile, et suviti on alati EMO-del ja perearstikeskustel rohkem tööd kui muul ajal.

"Ühtlane koormuse tõus on. Koormus tõuseb suveperioodil nii perearstikeskustes kui ka EMO-s. Kas inimestel on rohkem aega või on suvel aega rohkem oma tervise peale mõelda või ongi puhkuste aeg ja kõik need kroonilised asjad, mida talvel on edasi lükatud, on lõpuks suvel otsustatud ära lahendada kas siis EMO-sse pöördudes või üldse arsti poole pöördudes," arutles Põlder.

Samas suurendab tema sõnul koormust seegi, et ka arstid ise puhkavad suviti ning töötajaid on vähem.

Põlderi sõnul pöördutakse suviti EMO-sse enim traumade korral, aga ka palavast ilmast tingitud vaevuste tekkimisel.

"Inimesed on hakanud suveperioodil remonti tegema, suvilates olema, on väljas rohkem. Selliseid lihtsaid traumasid saadakse palju kergemini. See on kindlasti oluliselt suurendanud inimeste voolu EMO-sse," selgitas ta.

"Kindlasti sõltub ka ilmast. Kui on kuumemad ilmad, satuvad EMO-sse rohkem need inimesed, kellel on kardiaalsed vaevused esiplaanil. Suveperioodil kindlasti tõstetakse raskeid esemeid, kolitakse, tehakse suuremat, raskemat füüsilist tööd, seljad on hakanud rohkem valutama. Kuigi on selge, et seljavaluga, jah, võiks esimese asjana pöörduda siiski perearstikeskusesse," lisas ta.

Põlder ütles, et töökoormus on suviti EMO-s ja ka perearstikeskustes väga suur.

"Töökoormus on mõlemal pool väga suur ja see on paljuski tingitud sellest, et inimestel on kindlasti aasta jooksul kogutud kõvasti oma hädasid. Perearstikeskuses nähakse võib-olla rohkem, et tullakse aasta jooksul soetatud asjadega suvel, siis on aega ja aega mõelda enda tervisele," rääkis ta.

"Ma arvan, et see ei ole üldse halb. Ma arvan, et see on väga hea, kui inimesed märkavad enda juures asju, aga lihtsalt EMO-sse pöördumise puhul - et neid õnnetusi oleks vähem, tuleks olla ise ettevaatlikum," lisas ta ja soovitas inimestel arvestada tegutsemisel oma füüsilise võimekusega, samuti keskkonnateguritega.

Põlder rõhutas, et alati tuleb enne mõelda, kustkohast millise häda vastu abi saaks."Me ei saa öelda, et ärge jumala eest kuhugi tulge. Aga enne tuleb ikkagi mõelda, mis kuulub EMO-sse ja mis mitte."

Hulga kaebusi saaks lahendada EMO asemel perearsti juures

Kuigi sageli pöörduvad inimesed EMO-sse ka näiteks viirushaiguste tõttu, siis suviti on seda vähem. Küll aga tõuseb suviti selliste pöördumiste hulk, mis on tingitud teadmatust käitumisest.

"Kas või liigne päikese käes olemine, liigne kuumuse kahjustus ehk inimesed on rannas, unustavad ennast sinna, unustavad juua, unustavad päikesekreemi peale panna - kõik need asjad tingivad selle, et ka kroonilised haigused võivad ägeneda sellise ekstreemse keskkonnatingimuse tagajärjel," selgitas Põlder.

Arst rõhutas, et kui inimesel on ikka tõsine kaebus, siis tuleb pöörduda EMO-sse. Üldiselt aga tasub hoolega mõelda, kust esimesena abi saaks.

"Järjekorrad on suvisel perioodil EMO-s väga pikad, ootama peab kaua. Sellega peab arvestama. Tuleb mõelda hästi järele, kuhu ja kuidas pöörduda," märkis ta.

"Tööpäeval tuleks esimesena pöörduda ikkagi kas perearstikeskusesse või tasuta nõustamisliinile ja saada sealt oma esmane soovitus kätte. Selge on see, et trauma on trauma ja see on kõigile näha, et see on trauma. Sellega tuleb ikkagi pöörduda EMO-sse ja igal juhul ei tule sellel juhul enne helistada kuskile," rääkis Põlder.

Suviti tuleks tähelepanu pöörata vanematele inimestele

Põlderi sõnul tuleb suviti pöörata suuremat tähelepanu vanematele inimestele, kes kipuvad puhkuste ajal jääma hooleta.

"Mida mina paneks inimestele südame peale, on eakad patsiendid, kes kipuvad suvel jääma tihtipeale üksi, sest kõik, kes hooldavad või peaksid hooldama, rohkem puhkavad ja siis võib-olla ei ole vanainimesed nii hästi hooldatud," rääkis arst.

"Lamatishaavad kipuvad käest ära minema, neid tuuakse kiirabiga väga palju EMO-sse. See on üks selline koht, mida peaks mõtlema - inimest peab rohkem keerama, pöörama. Eriti suveperioodil soojas lähevad kõik haavad kergesti käest ära," lisas ta.