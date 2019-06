Just sellise piirangu pani Harju maakohus kolmapäeval kõigile Tallinna Sadama protsessi osalistele ja muidukuulajatele. See tähendab, et ka ajakirjanikel puudub võimalus protsessi jooksvalt kajastada, vahendas "Aktuaalne kaamera".



Harju maakohtu esimehe Meelis Eeriku sõnul tuleb tunnistajad ja ülekuulatud tunnistajad lahus hoida, sest muidu on oht, et tunnistajad hakkavad oma ütlusi kohandama vastavaks eelnevalt kõlanud jutuga.

"Olukorras, kus on tegemist väga suure avalikkuse huviga asjaga ja võib esineda võimalus, et istungist tehakse isegi otseblogisid, siis see küsimus siin tõusetub ja kohtunikul on ka seadusest tulenev kohustus tagada menetlusnormide täitmine," selgitas Harju maakohtu esimees Eerik.

Sellise poolavaliku kohtupidamise võimaluse andis mullu detsembris jõustunud seadusemuudatus. See tähendab, et kui varem sai sarnaselt, õigusemõistmise huvidele viidates, kohtupidamist vaid kinniseks kuulutada, siis nüüd võib kasutada sellist vahepealset varianti.

Tartu Ülikooli kriminoloogia professor Jaan Ginter ütles, et uus punkt võimaldab vältida kohtupidamise liigset kinniseks kuulutamist.

"No põhimõtteliselt kohtu avalikkust see mõnevõrra kindlasti riivab, aga riivab siiski oluliselt vähem kui päris kinnine. Võimalik oht selle paragrahvi puhul on kahtlemata see, kui kohus hakkab seda liiga kergekäeliselt kohaldama," märkis Ginter.



Selliste piirangute osas teeb kohtunik otsuse iga kohtuasja puhul seda eraldi kaaludes. Justiitsminister Raivo Aeg (Isamaa) usub, et piirangut rakendatakse kohtutes tervemõistuslikult.

"Ma ikkagi usun, et meie kohtunikud on selles mõttes väga professionaalsed, et nad oskavad neid asjaolusid väga konkreetselt hinnata, kas üks või teine piirang on asjakohane või ei ole," sõnas minister.

"Kindlasti on oluline see, et kohus peab seda motiveerima ja seda on võimalik ka vaidlustada, seda piirangut. Nii et kui kohus seda piisavalt ei motiveeri, siis see tühistatakse," ütles omakorda riigikogu õiguskomisjoni juht, keskerakondlane Jaanus Karilaid.

"Kui on näha, et seda hakatakse kuritarvitama või liiga kergekäeliselt rakendama, eks siis tuleb seda korraldust ja neid õigusi siis üle vaadata," lisas justiitsminister Aeg.

Tallinna Sadama asjas kehtib piirang kohtuliku uurimise lõpuni ehk kuni kõik tunnistajad on kuulatud. Pärast seda võib avaldada ka tunnistajate ütlusi.