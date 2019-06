Võru linn sai endale uue keskväljaku

Uue keskväljaku eripäraks on modernne lahendus ja mobiilsus, mis võimaldab linnal edaspidi väljakut vastavalt vajadustele muuta ja kujundada, kuna ratastel olevad puhkepingid ja müügiletid on teisaldatavad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väljaku idee autor on Villem Tomiste ja see valmis arhitektuuriprogrammis "Hea avalik ruum".

Kohalike seas tekitab uus väljak kahetisi tundeid: ühed ütlevad, et uuel väljakul on kõike liiga palju ning suured raudrajatised varjutavad kauneid vaateid Võru linna ajaloolistele hoonetele, kuid on ka neid, kelle uus väljak meeldib.

"Mulle meeldib, nüüd on avar, kirik on näha. Muidu inimesed, kes tulid Võrru, ütlesid, et Võrus ei olegi kirikut," lausus Sirje.

Aivar aga lausus, et uus väljak meenutab kolhoosiaegset vanaraua hunnikut, mis töökoja taga oli. "Igavesti suured rattad olid, meenutab ju seda," lausus ta ja lisas, et tema arvates on väljak veidi lage ja liiga palju asju on ühes kohas.