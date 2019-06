Allikad: Macroni ja Trumpi poolt istutatud tammepuu on surnud

Tammepuu oli pärit Prantsusmaalt Belleau' metsast, kus Esimese maailmasõja ajal, 1918. aasta suvel langes lahingus umbes 2000 Ameerika Ühendriikidest pärit sõdurit. Puu istutamine oli seega mõeldud USA ja Prantsusmaa pikaajaliste liitlassuhete sümbolina.

Tseremoonia, mille käigus kaks presidenti ja presidendiprouad puud istutasid, sai visiidi raames palju tähelepanu ning fotod ja videoklipid sellest levisid üle kogu maailma.

Ajaleht Le Monde kirjutas puu surmast juba eelmisel nädala viidates Prantsuse diplomaadist allikale ning hiljem kinnitas seda ka ajaleht Le Figaro.

Nimelt märkasid ajakirjanikud juba paar päeva pärast puu istutamist, et see on kuhugi kadunud ning sellest on alles jäänud vaid mullane laik keset muruplatsi. Hiljem selgitati, et taim on tavapärases karantiinis ning istutatakse peagi õigele kohale tagasi.

Puud aga uuesti ei istutatud, sest tamm suri karantiinis, tunnistas diplomaatiline allikas uudisteagentuurile AFP.

President Macroni säuts 24. aprillil:

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN