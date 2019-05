Valimisteenistuse juht: Gräzini kaebus e-hääletamist ei tühista

Valimisteenistuse juht Priit Vinkel ütles, et Keskerakonna ridades kandideerinud Igor Gräzini kaebus ei andud põhjust algatada e-hääletamise tühistamine.

"Me menetlesime Igor Gräzini taotlust ja saatsime talle ka vastuse. See puudutas valimiste veebilehel olevaid kandidaatide andmeid, aga mitte hääletamist ennast. Seal oli üks tehniline viperus 12 tunni jooksul, kus täpitähtedega otsing tulemust ei andnud. Me arutasime ja ei näinud põhjust e-hääletamise tühistamise algatamist," rääkis Vinkel Vikerraadio ja ERR.ee valimisstuudios.

Ta lisas, et lisaks Gräzini kaebusele menetleti ka kahte Virgo Kruve kaebust e-hääletuse osas.

Kuivõrd meie naaberriigis Lätis on mitteametlikud valimistulemused juba avalikustatud, pluss tehakse paljudes riikides lävepaku küsitlusi, küsisid saatejuhid valimisteenistuse juhilt, miks Eesti ootab oma tulemuste avalikustamisega alles südaööni?

Vinkel vastas, et nii on Eesti Euroopa Parlamendi valimiste seaduses kirjas.

"2004. aastast alates on meil sellised valikud, et ootame ära kõige viimase hetke ehk kui kõik valimisjaoskonnad üle Euroopa on suletud. Kuna meil pikk periood valida, siis exit pollid meid ka ei aita," selgitas Vinkel.

Valimisteenistuse juhi sõnul oli esialgne valimisaktiivsus 37,3 protsenti, mis on veidi parem kui eelmistel valimkistel. Täpsustatud tulemus tuleb tema sõnul südaööl või alles pärast seda. Lisaks loetakse homme kõik hääled teist korda üle.