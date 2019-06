Selle aasta esimese viie kuuga oli lühiajalisi välistöötajaid registreeritud 16 500. Eelmise aasta samaks ajaks oli see arv 7000 ja 2017. aastal 2000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tööandjate keskliidu kinnitusel on välistööjõu kaasamine majandusse ainuke viis, kuidas vältida ettevõtete sulgemist ja tagada majanduskasv.

"On väga palju näiteid konkreetsetest ettevõtetest, kus ettevõtjal on valida, kas ta paneb oma ettevõtte kinni või leiab näiteks Ukrainast hooajatöölisi või abitöölisi," selgitas keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Mööblitootja Standard omanik Enn Veskimägi märkis, et Eestis ei koolitata välja piisavalt neile vajalike oskustega inimesi.

"Kõige teravam probleem on inseneridega - just sellises valdkonnas, kus on ääretult suur vajadus professionaalsete oskuste järgi. Ja väga massiliselt meil täna ju koolitatakse äri- ja haldusjuhte, kelle järgi minu arust vajadus siiski suures osas puudub," rääkis Veskimägi.