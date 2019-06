Leadsomi hinnangul lahkub saareriik Euroopa liidust 31. oktoobril ning lahkumine peab toimuma võimalikult väikese segadusega, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Juriidiliselt vaadates me lahkume Euroopa Liidust 31. oktoobril ka siis, kui kokkulepet pole. Seega, kui parlament ei taha, et me lahendame kodanike jaoks ebakindluse, et me ei peaks tegelema Gibraltariga seotud ebakindlusega ning et me ei tegeleks juba ringluses oleva kaubanduse reeglitega, siis selline on parlamendi valik. Kuid igal juhul peame lahkuma Euroopa Liidust ja edasi liikuma, sest siis saame hakata rääkima eesootavast suurepärasest tulevikust," rääkis Leadsom.

Leadsom on üks kümnest kandidaadist, kes tahab üle võtta partei juhtimise Theresa May asemel. Konservatiivide juhi vahetus tähendab ka peaministri väljavahetamist.

Erakond peaks uue liidri välja valima hiljemalt juuli lõpuks.