Konservatiivse Partei juhivalimiste favoriidiks peetud endine välisminister Boris Johnson ütles, et tema eesmärk ei ole leppeta Brexit.

Johnson algatas kolmapäeval oma kampaania konservatiivide juhiks ja ühtlasi peaministriks kandideerimiseks, vahendas BBC.

Johnson ütles, et kuigi tema eesmärk pole leppeta Brexit, on selle variandi lauale jätmine läbirääkimisteks vajalik tööriist. Tema sõnul peab Suurbritannia saama praegusest lahkumisleppest parema.

"Edasilükkamine tähendab lüüasaamist, edasilükkamine tähendab Corbynit," ütles Johnson, lisades, et Suurbritannia peab lahkuma Euroopa Liidust 31. oktoobril.

Rahandusminister Philip Hammond ütles aga, et oktoobri lõpuks lahkumine on võimatu. "Minu arvates ei ole mõistlik, kui kandidaadid suruvad end sellega raamidesse," sõnas ta. "Parlament ei luba EL-ist leppeta lahkumist ja meie senine kogemus näitab, et parlamendis ei ole lihtne leppele üksmeelt saada," lisas Hammond.

Siseminister Sajid Javid ütles teisipäeval avaldatud kampaaniavideos, et tema tooks Konservatiivsesse Parteisse värske vaate ning suudaks ületada Brexitist põhjustatud erimeelsused.

Johnson ja Javid on viimased kümnest kandidaadist, kes ametlikult oma kampaania avasid.

Mitu Johnsoni rivaali, nende seas Rory Stewart ja Matt Hancock on öelnud, et nemad ei toetaks EL-ist lahkumist ilma õiguslikult siduva leppeta, mis paneb paika riigi tulevase suhte liiduga, sest see tooks kaasa häireid majanduses.

Teised rivaalid, nende seas Michael Gove ja Mark Harper on viidanud, et nemad oleks valmis küsima parema leppe saamiseks veel ajapikendust.

Brexiti pooldajad Dominic Raab ja Esther McVey on öelnud, et riik peab austama 2016. aasta referendumi tulemusi ning Suurbritannia peaks olema valmis ka lahkuma leppeta ning seni kauplema EL-iga maailma kaubandusorganisatsiooni tingimustel, kuni uus kaubanduslepe sõlmitakse.

Tööpartei liider Jeremy Corbyn on öelnud, et leppeta Brexit oleks katastroofiline.