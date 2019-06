Junckeri kinnitusel ei kuulu Brexiti lepe ümbertegemisele

Juncker toonitas väljaandele Politico antud usutluses, et Mayga läbiräägitud lahkumislepe on ainus, mis laual.

"Me oleme sellega lõpetanud. See ei ole leping Junckeri ja May vahel, see on leping Euroopa Liidu ja Suurbritannia vahel. Seda tuleb austada ka sellel isikul, kellest saab Suurbritannia järgmine peaminister," ütles Juncker.

Boris Johnson kindlustab oma favoriidipositsiooni Ühendkuningriigi järgmiseks peaministriks pürgimisel ja tema toetus juhtivate brexitlaste seas kasvab.

Johnson on pälvinud brexitlaste toetuse, kuivõrd ta lubab Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja viia 31. oktoobriks lahkumisleppeta või ilma.

Konservatiivse Partei eksjuht ja käremeelne Brexiti pooldaja Iain Duncan Smith kirjutas teisipäeval päevalehes Daily Telegraph, et Johnson on kandidaatidest kõige tõenäolisem Brexiti selleks ajaks elluviija.

Johnsonile on toetust avaldanud ka osa euroopameelseid toorisid, kes leiavad, et värvikas eksvälisminister suudab tuua parteisse uut energiat ja võita tagasi valijad, kes on Brexiti segaduse tõttu erakonnas pettunud.

Esmaspäeva õhtul korraldatud konservatiivide parlamendisaadikute küsitluses edestas Johnson lähimat rivaali enam kui kahekordselt.

Theresa May mantlipärijaks tooride juhi ja peaministrina pürgib kümme kandidaati.