Briti alamkoja liider Leadsom lahkub valitsusest

"Ma ei usu enam, et meie lähenemine aitaks kaasa jõustada 2016. aasta referendumi tulemusi," kirjutas May erakonnakaaslane Leadsom valitsusjuhile saadetud kirjas.

Britid hääletasid 2016. aastal korraldatud referendumil Euroopa Liidust lahkumise poolt.

May hoiatas kolmapäeval veelkord parlamenti Brexiti-leppe hülgamise eest.

"Brexiti võimalused on liiga suured ja ebaõnnestumise tagajärjed liiga tõsised selleks, et me võiksime riskeerida edasise viivitamisega. Kui te leppe hülgate, siis on meil ees vaid ummiktee ja lõhestumine," ütles May.

May on lubanud lahkuda ametist kohe pärast hääletust uute meetmete üle, olgu tulemus milline tahes.

Suurbritannia meedias jätkus peaminister Theresa May ametist lahkumise päeva oletamine ja ajaleht Timesi informatsioonil võib valitsusjuht selle kohta avalduse teha juba reedel.

Timesi andmetel usuvad May liitlased, et peaminister teatab lahkumispäeva reedel pärast seda, kui on kohtunud erakonna rahulolematute rühma juhiga.

Rahvusringhäälingu BBC edastas oma allikatele viidates aga hoopis, et May ei ole hoopiski niipea lahkumas.