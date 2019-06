Simson pälvis riigikogu saadikutelt laialdast tunnustust

Simsoni kandidatuuri tervitasid opositsioonilise Reformierakonna saadikud Siim Kallas, Kaja Kallas, Valdo Randpere, Heiki Kranich, sotsiaaldemokraadid Kalvi Kõva ja Riina Sikkut, koalitsioonisaadik Andres Metsoja Isamaast.

"Te olete väga hea kandidaat ja teie läbiminek erinevatest filtritest saab olema edukas," ütles Euroopa Komisjoni endine asepresident Siim Kallas. "Olen osalenud paljude volinikukandidaatide kuulamistel. Ma arvan, et sa saad suurepäraselt hakkkama," lisas Euroopa Parlamendi eelmise koosseisu liige, Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Seda, et Simson on hea kandidaat, märkisid ka Randpere, Kranich ja Metsoja.

Ka Simson ise leidis, et on Euroopa Komisjoni liikme tööks hästi ette valmistatud, kuna sai majandus- ja kommuniktasiooniministrina hästi hakkama Eesti eesistumise ajal Euroopa Liidus ning väljaanne Politico hindas tema ministeeriumi juhitud energeetika valdkonda üheks parimatest Eesti juhuitud valdkondadest.

Simsoni sõnul sooviks ta samas valdkonnas tegutseda ka Euroopa Komisjonis. "Minu senine töökogemus loob hea eelduse energeetika, transpordi ja majanduse valdkonnas tegutsemiseks," ütles ta, kuid lisas, et lõplik otsus vastutusvaldkondade ja portfellide osas jääb tulevasele Euroopa Komisjoni presidendile.

Simsoni sõnul peab sügisel ametisse asuv uus Euroopa Komisjon pöörama tähelepanu Euroopa julgeolekule ning ei tohi unustada lähedasi suhteid Ühendkuningriigiga ja seda ka julgeolekualaselt. Ta ütles, et EL-i ja selle liitlaste vahelistesse suhetesse tuleb panustada ning neid tuleb arendada. Ta tõi välja, et praegu ei ole veel selge, mis saab Ühendkuningriigist, kuid on arusaadav, et Eesti ei saa ka tulevikus ilma heade ja tugevate sidemeteta.

Keskerakonna aseesimees kinnitas, et pooldab ühtset, solidaarset ja tugevat Euroopa Liitu. Vastates küsimusele idee kohta luua EL-i relvajõud, ütles ta: "Ma arvan, et Euroopa Liidul ei tasu teha paralleelstruktuuri NATO-le, kõigil soovijatel on old võimalus liituda NATO-ga."

Kriitikana pidi Simson vastama reformierakondlaste Kristina Šmigun-Vähi ja Urmas Kruuse küsimustele, miks ta jättis hääletamata Euroopa Liidu lipu riigikogu Valgesse saali paigutamise küsimuses. Simson vastas, et ei saanud küsimuse püstitusest aru ning tema veendumuse kohaselt ei mõju selline arutelu formaat hästi riigikogu kuvandile ega pole hea asjade lahendamise viis. "Soovitaksin panna aukohale kõigi meile oluliste organisatsioonide lipud," ütles ta. Tema sõnul on riigikogu kindlasti kohta ka Euroopa Liidu lipule ja ta toetab selle hoidmist riigikogu ruumides.

Ettepanek paigutada Euroopa Liidu lipud kõrvuti Eesti lipudega Valgesse saali lükati kolmapäeval riigikogus peetud hääletusel tagasi häältega 39-38.

Simsoni esinemisele järgnenud läbirääkimistel võtsid sõna Anneli Ott Keskerakonna fraktsioonist, Kalvi Kõva sotsiaaldemokraatide fraktsioonist ja Kaja Kallas Reformierakonna fraktsioonist.