Helme viitab oma käskkirjas siseministeeriumis 28. mail toimunud sisserände teemade tutvustamise koosolekul vastu võetud otsusele ning asjaolule, et töörühm ei jõudnud konsensuseni valitsusele 30. juuniks esitatavates ettepanekutes. "Valitsus ootas töörühma ettepanekuid juunikuu lõpuks, kuid konsensuse puudumisel ettepanekute väljakäimiseni ei jõuta," tõdes siseministeerium pressiteates.

Samas lisati, et töörühm on valitsusele juba teinud ettepanekuid, mida on ka arvesse võetud. Alates 15. juulist 2018 on piirarvu alt välja arvestatud tippspetsialistid, kellele tööandja on valmis maksma vähemalt kahekordset Eesti keskmist palka, mis on hetkel 2620 eurot. Muudatus arvestab hästi Eesti vastuvõtuvõimega ja aitab kaasa sellele, et siia jõuaksid inimesed, kes panustavad Eesti arengusse, märkis siseministeerium.

Töörühm loodi 2017. aasta suvel, et kaasata ühiskonna eri osapooli ja valdkonna eksperte sisserände reguleerimisse. Toona seati ülesandeks analüüsida eri võimalusi, kuidas välismaalaste sisseränne toetaks Eesti riigi ja ühiskonna vajadusi.

"Laiapõhjaline töörühm võimaldab kõikidel koostööpartneritel töötada ühiselt välja Eestile sobivad ettepanekud, et jõuaksime nutika, tööturgu arvestava ja olude muutumisel paindlikku reageerimist võimaldava lahenduseni," sõnas tollane siseminister Andres Anvelt 2017. aasta 29. juunil. Anvelt märkis, et töörühma tehtavad ettepanekud peaksid saama aluseks valitsuse edasistele aruteludele.

Sisserände piirarvu alla kuuluvad töötamiseks, ettevõtluseks ning välislepingu alusel antavad tähtajalised elamisload. Piirmäär 0,1 protsenti Eesti alalisest elanikkonnast tuleneb välismaalaste seadusest. Piirarvu alla ei kuulu pereränne, õpiränne, sealhulgas teadlased ja õppejõud, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia erialal tööle asumine, iduettevõtetes tööle asumine, iduettevõtte asutamine, suurinvestorina tegutsemine ja elamislubade pikendamine. Samuti ei kuulu piirarvu alla Euroopa Liidu kodanikud ja nende perekonnaliikmed, Ameerika Ühendriikide ning Jaapani kodanikud. Seega nemad saavad ka sisserände piirarvu täitumisel Eestisse elama asuda.

Sisserände töörühma kuulusid riigikantselei, hridus- ja teadusministeeriumi, justiitsministeeriumi, kultuuriministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, rahandusministeeriumi, sotsiaalministeeriumi, politsei- ja piirivalveameti, tööinspektsiooni, Eesti Aiandusliidu, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni, Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja, Eesti Tööandjate Keskliidu, Eesti Töötukassa, Euroopa Rändevõrgustiku Eesti kontaktpunkti, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, FinanceEstonia MTÜ, Integratsiooni Sihtasutuse, AS Mainori, SA Archimedese, Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli ja Teenusmajanduse Koja esindajad.