Õhtulehe veebis oli üleval Google'i toodud reklaam, mis viitas sellele, et dirigent Tõnu Kaljuste on hakanud tegelema bitcoiniäriga ning on sellest käinud rääkimas "Terevisioonis" ja saanud rikkaks. Veebikonstaabel Maarja Punaku sõnul on selline petuskeem üha levinum.

Libareklaam väitis, et Tõnu Kaljuste käis "Terevisioonis" rääkimas, kuidas ta bitcoiniäriga rikastus ning kutsus saates kõiki inimesi sellesse ärisse. Tegelikult ei ole midagi sellist juhtunud.

Kaljuste andis sellisest libareklaamist politseile teada. Esmaspäeval selgitas Maarja Punak "Terevisioonis", et samasugust skeemi on kasutatud Eestis teistegi tuntud inimeste nime ära kasutades.

"See on praegu väga levinud meetod. Eelmine juhtum oli seotud "Õhtu" saate ajakirjanikega, kes väidetavalt olid ka bitcoinidega rikkaks saanud. Ma usun, et see on ainult tõusuteel," ütles Punak.

"Mul on tunne, et mida rohkem aeg edasi läheb, seda rohkem proovitakse ebaausate võtetega saada endale bitcoini ostjaid ja võib-olla on lihtsalt parem natuke oodata, mis sellest maailmast saab," märkis ta.

Kuigi Kaljuste reklaam oli üleval Õhtulehe veebis, ei olnud see lehe enda artikkel või reklaam.

Punak selgitas, et libareklaamiga on rikutud seadust. "Reklaami võib teha erineval viisil ja kui sa kasutad selleks ebasobivaid meetodeid, siis see tähendab, et sa rikud reklaamiseadust. Antud juhul siin ongi tegemist reklaamiseaduse pettusega, sest kasutatakse inimese nime ja nägu ära, pannakse talle suhu sõnu, mida ta ei ole kunagi öelnud," selgitas veebikonstaabel.

Punak tunnistas, et kui libareklaami levitaksid Eestis tegutsevad kelmid, oleks politseil ka lihtsam jälile saada, kes nende taga tegelikult on. Bitcoinireklaamide taga on siiani olnud välismaised lehed ja seepärast on keeruline kelmideni jõuda ja neid karistada.

"Näiteks "Õhtu" ajakirjanike puhul oli ju tegu lehtedega, mis olid seotud Ukrainaga ehk need pole meie enda lehed, need pole läbinud meie kontrolli. Meil on sealt keerulisem infot kätte saada. Aga me saame jälitada, kus mingieid asju on üles pandud ja kust info liigub," lisas ta.

Punaku sõnul on juba inimesi, kes on libareklaami ohvriks langenud. Teadaolevalt üks inimene on oma raha firmalt ka tagasi saanud, kuid kõigil ei pruugi nii minna.

"Et üks firma annab tagasi raha, ei tähenda, et tegu pole petuskeemiga, sest ka õige kelm teeb õigel ajal õigeid käike. Me siiski ei soovita firmaga, mis kasutab täiesti sobimatut meetodit endale klientide hankimiseks, mingit tehingut teha. See, et ühel läks hästi, ei tähenda, et ülejäänutel läheb," rääkis Punak.

Ta lisas, et eriti palju ohvreid bitcoinidega seotud skeemides on vene keelt kõnelevaid inimesi.

Punak kutsus inimesi niisugustest petuskeemidest politseile teada andma.