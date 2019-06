"Meie kõnekeskusele tehti välismaalt just suuremõõtmeline DDoS rünnak. Ilmselgelt segas see videokõnesid, kuid meil õnnestus see tõrjuda. Rakenduse tegevus on taastamisel, jätkame kõnede vastuvõtmist," ütles üks korraldajatest.

Sissetulnud kõnede koguarv läheneb kahele miljonile, lisas ta.

Putin: venelased ei vaheta oma huve sanktsioonide tühistamise vastu

Venemaa ja Lääs on vastastikuste sanktsioonide tõttu võrdselt kannatanud, ütles Vene president Vladimir Putin neljapäeval "Otseliinis", kuid rõhutas, et Venemaa ei anna oma riiklikes huvides järgi.

Putin tunnistas, et USA ja Euroopa Liidu sanktsioonid on alates 2014. aastast läinud Venemaale maksma 50 miljardit dollarit, kuid tema sõnul on EL-i riigid kannatanud isegi suuremat kahju.

"Asjatundjate hinnangul on kõikide nende 2014. aastal alanud keeldude ja piirangute tõttu Venemaa jäänud ilma umbes 50 miljardist dollarist, Euroopa Liit umbes 240 miljardist ja USA 17 miljardist, Jaapan 27 miljardist dollarist," ütles Putin.

Ta märkis, et kaotused kajastuvad "töökohtade kahanemises neis riikides, sh EL-is". "Nad kaotavad meie turu," lisas president.

Samas tõi ta välja, et Venemaa on piirangutest midagi isegi võitnud. Muu hulgas on ta ellu viinud 667 miljardi rubla eest impordiasendusprogramme.

Riigipea ütles "Otseliinis" rahva küsimustele vastates, et sanktsioonid ärgitasid Venemaad asuma tootma laevamootoreid ja teisi võtmetähtsusega tööstuskaupu ning arendama põllumajandussektorit.

Venemaa põllumajanduseksport tõusis mullu 25 miljardi dollarini ja jätkab kasvamist, lisas ta.

Ta süüdistas lääneriike ka katses piirata Venemaa kasvavat jõudu ja lisas, et USA kaubanduspiirangud Hiinale on sarnase eesmärgiga.

"Kui me täielikult alla anname ja sülitame oma riiklikele alushuvidele, kas tuleb mingeid muutusi? Võib olla mingeid väliseid märguandeid tuleb, kuid põhjalikult midagi ei muutu," rõhutas ta, tuues eeskujuks Hiina.

"Hiinal ei ole Krimmi või Donbassiga mingit seost - meid süüdistatakse Donbassi okupeerimises, mis on küll rumalus ja vale -, kuid Hiina ei ole sellega kuidagi seotud. Aga tolle selle kaupadele - pidage neidki sanktsioonideks - suurendatakse ja suurendatakse," ütles riigipea.

Oma seisukoha üheks tõendiks tõi ta Hiina ettevõtte Huawei ründamise.

"Mis selle mõte on? Teise maailmavõimu USA võistlejaks tõusnud Hiina arengu pärssimine. Seesama toimub Venemaa suhtes ja toimub ka edaspidi. Kui me tahame saada päikese all väärilise koha, peame muutuma tugevamaks, sealhulgas eelkõige majanduslikult," võttis Putin oma jutu kokku.

Putin: käibemaksu suurendamise ajutine tagasilöök oli oodatav

Käibemaksu suurendamine 18 protsendilt kahekümnele avaldas esimesel poolaastal Venemaa majandusele oodatud lühiajalist pärssivat mõju, kuid olukord paraneb juba, teatas Putin.

"See (riiklikud projektid) on see, mille ümber käib meie töö," ütles president juba saate alguses.

"Loomulikult on nende meetmete (riiklike projektide) eesmärk viia majandus uutele rööbastele, muuta see kõrgtehnoloogiliseks, suurendada töö tootlikkust ja selle alusel meie kodanike elujärge, tagada pikas ajalooperspektiivis meie riigi julgeolek," rõhutas Putin.

Tema sõnutsi tuli kõigepealt mõista, "kus on riigi tagatavate meetmete rahastusallikad".

"Kahjuks otsustas valitsus selleks suurendada käibemaksu 18-lt 20-le protsendile," ütles president, selgitades, et sellest tulevad vahendid lähevad just nimelt riiklike projektide rahastamiseks.

"Kahjuks tuli võtta kasutusele sellised väga ebapopulaarsed meetmed. Kuid me arvestasime algusest peale, et see võib ja tingimata toob, ütleme nii, ebasoodsad tagajärjed väga lühikeseks ajaks," lisas Putin, märkides, et "tervikuna oli valitsusel ja keskpangal õigus".

"Vaat suurenes meil pooleks aastaks inflatsioon, see tähendab, et keskpank suurendas intressimäära, see tähendab, et tootmine kahanes veidi - jne, jne. Kuid praegu me näeme, et tootmine on hakanud suurenema ja inflatsioon langes (aastases väljenduses) viiest protsendist allapoole ja tulud on hakanud taastuma," ütles president.

"Seepärast tervikuna - vähemasti esialgu - see, millega me arvestasime, ja see, kuidas me kavatsesime tööd korraldada - see toimib," kuulutas Putin.

Putin: tunnen korruptsiooni pärast isiklikku vastutust

Putin tunnistas ka, et tunneb korruptsiooninähtude pärast Venemaa isiklikku vastutust, kuid erilist vastust selle eest tuleb nõuda siseministeeriumi ametkondadelt.

"Loomulikult tunnen ma selle korralageduse pärast vastutust. Kui ma ei tunneks, ei teaks te sellest midagi," ütles Putin.

Ta märkis, et vastab alati eitavalt ettepanekutele vältida "Otseliinis" selliseid teravaid küsimusi nagu korruptsioon.

"Mul on sellele vaid üks vastus; kui meil on tegu kuriteoga, korruptsiooniga, kodanike arvel rikastumisega, siis esiteks, peame selle (vastu võitlemise) alati lõpule viima, teiseks, seda peab tegema avalikult. Ja me jätkame niimoodi tegutsemist," ütles Putin.

Ta rõhutas, et eriline vastutus taoliste nähtude eest lasub korrakaitseametkondadel.

"Loomulikult, ametikandjad üldse, aga korrakaitseametnikud iseäranis on eriolukorras, neile on nõuded alati suuremad," üles Putin.

Küsimusele, kust korruptandid oma rikkuse võtavad, kostis Putin: "Selge, et korruptsiooniskeemidest, ärist. Muide, reeglina on süüdi mõlemad pooled - ühed pakuvad, teised võtavad. On altkäemaksuandjad ja on altkäemaksuvõtjad."

Ta ütles, et korruptantidelt võõrandatud vara läheb riigi tuludesse.

Küsimusele korruptantide miljarditest vastas Putin: "Mõnikord on seda parem kuuldavale mitte tuua. See ei ole naljaks. Kuuldes miljarditest ei ole mul trükimusta kannatavaid sõnu."

"See ei tohi peatada meie võitlust selle nähtusega. See mure on samahästi kui kõikides riikides. Selles samas USA-s antakse ärimeestele ja korruptantidele 70, 100, 150 vangla-aastat. Mõttetu, kuid küllalt karm ja see töö käib avalikult," märkis riigipea.

"Meil teeme samamoodi," lubas Putin.

Ettepanekule panna korruptante eluks ajaks vangi, kostis president: "Kui on eakas inimene, võib eluks ajaks, võib anda mõnikümmend aastat - vahe on väike". "Küsimus ei ole tähtajas. Tähtsaim on karistuse möödapääsmatus," rõhutas ta.

Putin hoiatas ühtlasi, et ei maksa lasta end petta tundest, et korruptsioon Venemaal aina suureneb, sest võitlus sellega käib karmilt ja avalikult ning selle tulemus on juba näha korruptsioonikuritegude arvu vähenemises.

Putin: riiklikud programmid ei luba kommunismi, tulu aga küll

Putin manitses neljapäeval rahva küsimustele vastates võrdlemast riiklikke projekte Nõukogude võimu irratsionaalsete plaanidega.

"Siin ei ole tegemist selle Nõukogude lubadusega, et nõukogude rahva see põlvkond näeb kommunismi, ja keegi ei teadnud, mida see põlvkond tähendab," ütles Putin vastuseks küsimusele, kas vene rahvas saab maitsta riiklike projektide vilju.

"Hiljem ütlesid nad, et kommunismi asemel olid 1980. aasta Moskva olümpiamängud," lisas president.

Riiklike projektide tulemused "peaksid aga olema käegakatsutavad juba praegu, sel aastal ja järgmisel aastal".

"Neid peaks olema tunda sisetulekute ja palkade tasemes. Me oleme probleemide olemasolust teadlikud. Kuid on ka positiivseid trende," rääkis ta.

Putini sõnul teeb valitsus suuri investeeringuid haridusse ja tervishoidu. "See on koht, kuhu raha tuleb investeerida, ja selliseid investeeringuid juba tehakse."

Putin: 1. oktoobril 2019 suurendatakse sõjaväepensione 4,3 protsenti

Tänavu 1. oktoobrist suurendatakse sõjaväepensione 4,3 protsenti, kinnitas Vene president.

"1. oktoobrist tõstetakse sõjaväelaste pensione 4,3 protsenti," ütles Putin.

Tema sõnutsi tehakse seda samaaegselt sõjaväelaste palga suurendamisega.

President rõhutas, et pensionäride varustamine kohase sissetulekuga on üks riigi prioriteete.

"Vaieldamatult jälgime seda," märkis Putin.

Ta meenutas, et tänavu indekseeriti vanaduspensione 7,05 protsendiga, samas kui inflatsioon oli vaid 4,3 protsenti.

"Tänavu 1. aprillist me suurendasime kaks protsenti riigipensione ja sotsiaaltoetusi seoses pensionäride elatusmiinimumi suurenemisega," ütles president.

Putin: ukraina ja vene vangide vabastamist tuleb arutada koos

Venemaal vangistatud Ukraina kodanike vabastamist peaks käsitlema rööpselt Ukrainas vangistatud Venemaa kodanike vabastamisega, ütles Vene president Vladimir Putin neljapäeval "Otseliinis".

"Selliseid küsimusi peaks käsitlema tervikuna. Enne nende lahendamist peaksime mõtlema nende inimeste tuleviku peale, kellest me hoolime, sealjuures Vene kodanike peale, kes on leidnud end Ukrainas sarnasest olukorrast," ütles riigipea.

Putin: Ukraina juhtkond peab Venemaaga leppimiseks näitama tahet

Putin sõnas ka, et suhete parandamiseks Ukrainaga ei piisa vastastikustest sammudest, vaid selleks on vaja Ukraina juhtkonna poliitilist tahet.

"Midagi ei toimu. Sammud üksteise poole on kõige lihtsam. Selleks on vaja Ukraina juhtkonna poliitilist tahet," ütles Putin Vene-Ukraina suhete parandamise väljavaate kohta.

Meenutades Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski äsjase Pariisi-visiidi aegseid sõnu, et ta ei kavatse separatistidega rääkida, sõnas Putin: "Aga kuidas see küsimus siis lahendada?"

Samas märkis ta, et "Ukraina väe tuli on ägenenud, kuigi valimiskampaania ajal räägiti, et blokaad lõpetatakse".

"Minski lepete otsesed rikkumised, mis räägivad sellest, et tuleb taastada Ukraina majanduse sidemed Luganski ja Donetski rahvavabariigiga. Midagi ei toimu, blokaad ainult tugevneb," lisas Putin.

Putin: Venemaa ja Valgevene riigiks ühendamise plaani praegu pole

Tänase päeva seisuga ei kavatse Venemaa ja Valgevene ühineda üheks täisväärtuslikuks riigiks, teatas Putin "Otseliinis".

"Tänase päeva seisuga ei seisa meil küsimust üheks riigiks liitumisest. Jutt on palju aastaid tagasi sõlmitud lepingu elluviimisest, nn liitriigi loomisest - see ei ole ühtne riik, see ei ole üks ja seesama," sõnas Putin.

Tema sõnutsi on Venemaa jätnud mõned selle lepingu sätted täitmata, mõned Valgevene.

"Vaat praegu me leppisime Aleksandr Grigorjevitš Lukašenkoga kokku, et naaseme selle lepingu juurde ja vaatame koos, mida tegemata jäetust ellu viia ja mida tuleb muuta," märkis president.

Ta ütles, et praegu tegelevad sellega innukalt valitsusjuhtide tasemel moodustatud komisjonid.

Venemaa asus vabastama sadat ebaseaduslikult püütud vaala

Vene ametnikud alustasid neljapäeval operatsiooni ligi saja ebaseaduslikult kinnipüütud vaala vabastamiseks.

Vene riigitelevisiooni ajakirjanik teatas operatsioonist Vene presidendi Vladimir Putini "Otseliini" ajal. Ajakirjanik tõi välja kokkusattumuse, et vabastamine algas napilt enne saadet.

Vaalade täielik vabastamine metsikusse loodusesse võtab vähemalt neli kuud, ütles Vene asepeaminister Aleksei Gordejev telesaates.

Vaalade hoidmine Venemaa idaosas on toonud kaasa keskkonnaaktivistide kriitika ning Putin andis isiklikult korralduse võimudel olukorda uurida ja vaalad vabastada, kirjutas Associated Press.

Vene prokuratuur on vaalade püüdmise pärast esitanud kriminaalsüüdistuse neljale ettevõttele.