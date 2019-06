Kohtumine leiab aset 30. juunil.

Brüsselis algas neljapäeval Euroopa Ülemkogu, kus liikmesriikide liidrid arutasid muu hulgas selle üle, kes hakkab juhtima Euroopa Komisjoni.

"Ülemkogu pidas täieliku keskustelu nimetamiste üle. Ükski kandidaat ei saanud vajalikku enamust," ütles Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Donald Tusk.

"Euroopa Nõukogu jõudis üksmeelele, et peaks seal olema peegeldatud kogu Euroopa Liidu erisused. Me kohtume uuesti 30. juunil," lisas Tusk.

"Kandidaatide valikul peab olema tagatud EL-is nii põhja, lõuna, ida kui ka lääne ning samuti suurte ja väikeste riikide esindatuse tasakaal. Samuti on oluline, et kandidaatide valikul oleks arvestatud soolist tasakaalu," ütles peaminister Jüri Ratas. "Tähtis on ka, et kandidaadid mõistaksid hästi, kui oluline on julgeolek ja stabiilsus Euroopas ning saaksid aru meie regiooni väljakutsetest."

Prantsuse president Emmanuel Macron ütles neljapäeval, et heitlus Euroopa Liidu kõrgeimate ametite pärast ei ole võistlus Saksamaa ja Prantsusmaa vahel.

"Ma ei ole kinni ühes konkreetses plaanis ja meie eesmärk on tuua esile parim meeskond Euroopa jaoks," ütles president.

Tippkohtumisel arutati Euroopa Komisjoni presidendi, EL-i välispoliitika juhi, Euroopa Keskpanga juhi, Euroopa Parlamendi presidendi ja Euroopa Ülemkogu presidendi kandidaatide üle.

Merkel ütles juba enne kohtumist, et kõiki vabu kõrgeid töökohti ei pruugi koheselt õnnestuda täita. Ta lisas: "Meil on veel mõni päev järel."

Merkel toetab Euroopa Komisjoni presidendi ametikohale Saksa parlamendisaadikut Manfred Weberit, kuid Macron pole tema kandidatuuri veel toetanud.

Euroopa Komisjoni esimees vajab Euroopa parlamendis enamuse toetust. Parlament koguneb juuli alguses esimesele istungile ja enne seda tahavad Euroopa Liidu liidrid nimetamistes üksmeelele jõuda.